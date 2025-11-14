Κείμενο: Μαριάννα Κορνάρου

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι τέσσερις Ρομά διαρρήκτες, που τραυμάτισαν αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης 14/11 σε περιοχή της Δάφνης.

Όλα συνέβησαν στις 08:00 το βράδυ όταν οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για διάρρηξη σε σπίτι στον Άγιο Δημήτριο. Μόλις η πρώτη ομάδα της ΔΙ.ΑΣ., έφτασε στο σημείο εντόπισαν τέσσερα ύποπτα άτομα να βγαίνουν από το σπίτι. Στη θέα των αστυνομικών οι δράστες μπήκαν γρήγορα σε αυτοκίνητο και δοκίμασαν να ξεφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη από τις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. Λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη, το όχημα διαφυγής των δραστών εγκλωβίστηκε σε αδιέξοδο, με τον οδηγό να κάνει όπισθεν και να εμβολίζει τις δύο μηχανές της ΕΛ.ΑΣ. τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί τότε έριξαν πέντε πυροβολισμούς στοχεύοντας τα ελαστικά του οχήματος προκειμένου να το ακινητοποιήσουν. Ωστόσο το όχημα με τους δράστες της ληστείας διέφυγε και εντοπίστηκε αργότερα στην οδό Κατριβάνου 6 στη Δάφνη. Οι τέσσερις δράστες, που είναι πιθανότατα Ρομά, διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές.

