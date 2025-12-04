Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ήπειρο, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών που διέπραξαν ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα, στις 11:15 το πρωί της Πέμπτης, 4 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο κοσμηματοπωλείο, οι δράστες ήταν 4-5 και οπλισμένοι. Εισέβαλαν στο κατάστημα απείλησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν μετρητά και κοσμήματα. Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι βρίσκονταν στην παραλία της Πάργας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα, προκειμένου να αποτρέψουν τους λιμενικούς από το να τους πλησιάσουν.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, και το οποίο εγκατέλειψαν γιατί έπαθε λάστιχο κατά τη διαφυγή τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρει ίχνη από πυροβολισμούς. Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, στην προσπάθειά του να προστατέψει την περιουσία του, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν πρόκειται για 4 ή 5 ληστές. Οι αστυνομικοί αξιοποιούν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων.