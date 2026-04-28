Μετά από έξι ώρες, κατά τις οποίες κυκλοφορούσε ανενόχλητος στην Αθήνα, έχοντας ανοίξει νωρίτερα πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα, ο 89χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (28/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος εντοπίστηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, δίπλα στα ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε πάνω του 38άρι περίστροφο.

Νωρίτερα, ανθρωποκυνηγητό είχε εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για να συλλάβει τον 89χρονο που σκόρπισε το πρωί της Τρίτης (28/4) τον τρόμο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αλλά και στο Εφετείο, πυροβολώντας και τραυματίζοντας με κομμένη καραμπίνα συνολικά 5 ανθρώπους.

Ο 90χρονος, με τα αρχικά Π.Κ. είναι γνωστός στην περιοχή του Βοτανικού και φαίνεται πως έχει προβλήματα, ψυχιατρικής φύσης. Ειδικότερα, φέρεται ότι πάσχει από σχιζοφρένεια και παραληρηματικές διαταραχές, καθώς έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν και σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες από τη γειτονιά του που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δεν ειναι ρακοσυλλεκτης, ενώ ζούσε για χρονια στο Καναδά. Επίσης φέρεται να έχει πάρει σύνταξη

Τις τελευταίες ώρες έλαβε χώρα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και των ΟΠΚΕ, για τη σύλληψη του ηλικιωμένου ρακοσυλλέκτη που πραγματοποίησε τις ένοπλες επιθέσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Οι Αρχές τον έψαχναν στο σπίτι του στα Πατήσια, ωστόσο οι έρευνες είχαν επεκταθεί και στην Καλαμάτα, τόπο καταγωγής του, σε ΚΤΕΛ, σε λεωφορεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλα σημεία.

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο 89χρονος μπήκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ, φορώντας μία σκουρόχρωμη καμπαρντίνα, μέσα στην οποία είχε κρύψει την καραμπίνα, και κατευθύνθηκε στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, προς το γραφείο του Μητρώου.

Εκεί έβγαλε την καραμπίνα και σημάδεψε τους υπαλλήλους. Ζήτησε, μάλιστα, από έναν υπάλληλο να σκύψει και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν άλλο στο πόδι.

Περίπου μία ώρα μετά το πρώτο περιστατικό, ο 89χρονος έφτασε στο Ειρηνοδικείο, όπου κατάφερε να εισέλθει στο κτήριο περνώντας τον έλεγχο ασφαλείας χωρίς να γίνει αντιληπτός, φέροντας μαζί του κομμένη καραμπίνα.

Αφού μπήκε στο εσωτερικό, κατευθύνθηκε σε γραφείο, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, άνοιξε πυρ.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, δεν φαίνεται να στόχευε συγκεκριμένα άτομα, ωστόσο τα σκάγια από τους πυροβολισμούς τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων.

Όσο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το απίστευτο περιστατικό με τον ηλικιωμένο, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, ενώ υποστήριξε πως πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Επισημαίνεται ότι τόσο στο κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όσο και στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, κανείς δεν τον σταμάτησε προκειμένου να τον ελέγξει.

Δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη για 400 ένσημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη, καθώς υπήρξε απόφαση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν αναγνωρίζονται 400 ένσημα που είχε.

Επίσης, πήγαινε τακτικά στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όπου προκαλούσε ένταση.

Όταν η ανιψιά του είδε το περιστατικό στον ΕΦΚΑ, υποψιάστηκε ότι ήταν ο θείος της -αναφέροντας ότι είχε μαζί τους προστριβές- και πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία, δίνοντας τα στοιχεία του και φωτογραφία.

Ο υπάλληλος σεκιούριτι του ΕΦΚΑ αλλά και ο ταξιτζής που τον μετέφερε στη Λουκάρεως δεν κατάλαβαν ότι κάτω από την καμπαρτίνα του μετέφερε τη μετασκευασμένη καραμπίνα.

Ακόμη, ο 89χρονος φέρεται να είχε κάνει πρόβα τη διαδρομή, παίρνοντας ταξί προς τη Λουκάρεως.

Έλεγε μάλιστα στον ταξιτζή ότι «20 χρόνια έχω να πάρω σύνταξη, θα την πάρω αύριο και θα δεις τι θα κάνω».

Ο ταξιτζής είχε ενημερώσει το κέντρο του ραδιοταξί και σήμερα όταν είδε τη φωτό του τηλεφώνησε στις Αρχές.