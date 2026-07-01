Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για το μπαράζ εμπρηστικών ενεργειών που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026. Η τριπλή επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς (γκαζάκια) είχε τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών. Μεταξύ των νοσηλευόμενων είναι και η ίδια η πολιτεύτρια της ΝΔ.

Το οδοιπορικό των δραστών μέσα από τις κάμερες

Οι διωκτικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους σημαντικό οπτικοακουστικό υλικό από συστήματα ασφαλείας της περιοχής, το οποίο αναλύουν λεπτομερώς. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην υπόθεση, οι κάμερες έχουν καταγράψει καθαρά τα δρομολόγια και τις κινήσεις των δραστών πριν, αλλά και αμέσως μετά το χτύπημα.

Από το έως τώρα υλικό προκύπτει ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο δίκυκλα. Οι δύο εξ αυτών, που κινούνταν με την πρώτη μοτοσικλέτα, ανέλαβαν την τοποθέτηση των εμπρηστικών μηχανισμών στα δύο σημεία, τα οποία έχουν απόσταση περίπου 200 μέτρων μεταξύ τους. Το τρίτο μέλος της ομάδας ακολουθούσε με τη δεύτερη μοτοσικλέτα, έχοντας τον ρόλο του «τσιλιαδόρου».

Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης και τέταρτου συνεργού που ίσως οδηγούσε το δεύτερο όχημα, χωρίς ωστόσο να έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.

Πώς σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν η Αφροδίτη Νέστορα και η μητέρα της αντιλήφθηκαν τις εστίες φωτιάς στην πιλωτή του κτηρίου. Στην προσπάθειά τους να κατέβουν και να σβήσουν τις φλόγες που έκαιγαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και επεκτείνονταν στο οίκημα, ήρθαν αντιμέτωπες με το μοιραίο.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους, σημειώθηκε ξαφνική ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού που βρισκόταν στο σημείο, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη. Η Βάγια Νέστορα τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η κόρη της υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής τα στοιχεία

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τη συλλογή μαρτυριών από κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες της γειτονιάς, επιχειρώντας να συνθέσει το πλήρες παζλ της επίθεσης. Ταυτόχρονα, τα υπολείμματα των μηχανισμών έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συνδεσμολογία τους ταυτίζεται με παλαιότερες παρόμοιες ενέργειες.

Οι εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το προφίλ των δραστών

Οι αναλυτές της Ελληνικής Αστυνομίας προσανατολίζονται στην εκτίμηση ότι οι δράστες ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με πιθανή δράση σε ομάδες που κινούνται πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Κατά τις ίδιες πηγές, ενδέχεται να πρόκειται για άτομα με ιστορικό συμμετοχής σε καταλήψεις ή προγενέστερες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Τέλος, οι αρχές θεωρούν εξαιρετικά πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει καμία δημόσια ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα. Η ύπαρξη νεκρού αλλάζει άρδην τις νομικές συνέπειες και τη βαρύτητα της πράξης, ενώ μια ψηφιακή προκήρυξη θα αύξανε το ρίσκο εντοπισμού τους από τις διωκτικές αρχές.