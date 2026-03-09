Πίστα αγώνων ταχύτητας πίστευε ένας 25χρονος ότι ήταν η Λεωφόρος Μαραθώνος, στην περιοχή του Μαραθώνα.

Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός ότι χθες βράδυ, το κοντέρ της μοτοσικλέτας του έφτασε μέχρι τα 151 χιλιόμετρα την ώρα;

Αστυνομικοί του Β’ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής είδαν το ραντάρ να καταγράφει την υπερβολική ταχύτητα και τον νεαρό να περνά από μπροστά τους σαν βολίδα.

Τελικά, κατάφεραν να τον συλλάβουν και να τον ενημερώσουν ότι «το ανώτατο όριο ταχύτητας στον συγκεκριμένο δρόμο ήταν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα».

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.