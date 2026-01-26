Με τρία μαχαίρια, έναν κόφτη αλλά και τη…. σχολική του τσάντα πήγε σήμερα το πρωί ένας 16χρονος στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας.

Όταν κάποια στιγμή έγινε αντιληπτός ο… εξοπλισμός που έφερε μαζί του, ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Όπως ήταν φυσικό ο ανήλικος συνελήφθη ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς του.

Μαζί με τον γιο, με χειροπέδες βρέθηκε και ο 50χρονος πατέρας του σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.