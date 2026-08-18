Δύο κλέφτες κατάφερε να ακινητοποιήσει ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός, Λάμπρος Σκουφής, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026, στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, οι οποίοι φέρεται να είχαν κλέψει κοσμήματα αξίας.

Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος, ενώ κινούνταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, πηγαίνοντας για το σπίτι του, είδε δύο άνδρες σε μεγάλου κυβισμού μηχανή με χειμωνιάτικα μπουφάν.

Αυτό του έκανε εντύπωση. Άφησε το ιδιωτικό αυτοκίνητό του και με τα πόδια τους πλησίασε, δείχνοντάς τους την ταυτότητά του, καθώς θεώρησε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια. Όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας, ηλικίας περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και έφυγε τρέχοντας. Ο άλλος έβαλε τη μηχανή μπροστά.

Ο αντιδήμαρχος τον πρόλαβε, έσβησε τη μηχανή, ενώ πήρε τα κλειδιά και τα πέταξε. Τότε ο ένας δράστης, που φορούσε μάσκα, του πέταξε το κράνος. Στη συνέχεια ο αστυνομικός έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο.

Η ΔΙΑΣ πρόλαβε και συνέλαβε τον έναν, ο οποίος συνελήφθη.

Πριν από όλα αυτά οι δράστες, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης, είχαν αποσπάσει από έναν 65χρονο κοσμήματα αξίας, τα οποία είχαν αφήσει κάτω από μια ελιά, καθώς δεν είχαν προλάβει να τα πάρουν μαζί τους στη μηχανή.

Τα κοσμήματα βρέθηκαν και ο 65χρονος πήγε στην Ασφάλεια και έδωσε κατάθεση. Και οι δυο δράστες είναι από το Ζευγολατιό.

Ο συνεργός αναζητείται από τις Αρχές.

Πηγή: sinidisi.gr