Σάλο έχει προκαλέσει στον αυτοδιοικητικό κόσμο της Κρήτης, η σύλληψη από το Οργανωμένο Έγκλημα, ενός εν ενεργεία αντιδημάρχου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λογιστές και υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, ωστόσο η σύλληψη του αντιδημάρχου προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις κατηγορίες που του αποδίδονται προανακριτικά ή θα του αποδοθούν από την Εισαγγελία σε σχέση με την σύλληψή του.

Δηλαδή αν οι κατηγορίες αφορούν αδικήματα που διέπραξε για ατομικό του όφελος ή ο ρόλος του στον Δήμο ήταν κομβικός, για τυχόν βεβαιώσεις που αποδείχτηκαν πλαστές εκ των υστέρων, δηλαδή τα λεγόμενα λευκά χαρτιά με σφραγίδες και υπογραφές, που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο περιβόητο σκάνδαλο που κόστισε πολλά εκατομμύρια ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις επιδοτήσεις.

Επίσης, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε Ομόρρυθμη Εταιρεία που έχει σχέση με αγροτικά και επιδοτήσεις, γεγονός που ίσως έχει να κάνει με τον ρόλο του σε αυτήν.

Ο συγκεκριμένος είχε οριστεί αντιδήμαρχος από το 2024 και η θητεία του θα έληγε στις 30 Ιουνίου του 2026.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, που ασκεί τα καθήκοντα σε δύο κομβικές υπηρεσίες του Δήμου, η μία εκ των οποίων, ενδεχομένως, θα μπορούσε να του αποδώσει εμπλοκή σε τυχόν βεβαιώσεις.

Φέρεται να υπηρετεί σε Δήμο που το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε στο στόχαστρο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως μέσα από καυτούς διαλόγους που συμπεριλάμβανε η πρώτη δικογραφία που εστάλη στη Βουλή μέσω Αρείου Πάγου, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εμπλοκή του αυτοδιοικητικού, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Ωστόσο, ο Δήμος στον οποίο υπηρετεί, ως περιοχή και διοικητικά όρια, ήταν από τους πιο ύποπτους, με καταγγελίες για κτηνοτρόφους που φέρονται να μετέφεραν πρόβατα από αλλού, όταν γίνονταν έλεγχοι κλπ. επιδοτήσεις στο χωριό του.

Από την πλευρά τους εκείνοι που είχαν ηχογραφηθεί από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ., υποστήριξαν ότι υπήρξε «καρφωτή».

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος αυτός βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα του Δήμου Ρεθύμνου.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε πολλές φορές στο στόχαστρο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω εντοπιότητας διορισμένου στη Διοίκηση, αλλά και των συζητήσεων μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, στην Ολομέλεια της Βουλής.

