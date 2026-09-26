Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και άφησε πίσω της εικόνες ολικής καταστροφής.

Στο σημείο βρίσκεται από τις πρώτες ώρες και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος, έχοντας και την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού, έχει παρακολουθήσει από κοντά την κατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν.

Μιλώντας για την εικόνα που παρουσιάζει το ακίνητο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, ο κ. Χαρλαύτης είναι κατηγορηματικός ως προς την έκταση των ζημιών: «Το εν λόγω κτίριο πάει για ολική αχρησία».

Στο «κόκκινο» και το διπλανό κτήριο

Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο κτήριο που κατέρρευσε. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, σημαντικές βλάβες έχει υποστεί και το ακριβώς διπλανό ακίνητο, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον δεύτερο όροφο.

Όπως έχει εξηγήσει, τμήμα της πάνω γωνίας του κτηρίου έχει καταρρεύσει, ενώ η πρόσβαση στον δεύτερο όροφο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Η οριστική εικόνα για τη στατικότητά του θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ωστικό κύμα άφησε το αποτύπωμά του και στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα, προκαλώντας σπασμένα τζάμια, ζημιές σε ρολά και παντζούρια καταστημάτων και κατοικιών, καθώς και φθορές σε παρακείμενα ακίνητα.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια ώρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει το τι προκάλεσε την έκρηξη.

Το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό πόρισμα. Ο Πάρης Χαρλαύτης έχει επισημάνει ότι «είναι νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα», παραπέμποντας στην έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

Η έρευνα καλείται πλέον να δείξει εάν υπήρξε πρόβλημα στην εσωτερική εγκατάσταση του κτηρίου ή εάν η έκρηξη προκλήθηκε από διαφορετική αιτία.

Μία νεκρή – Μάχη για τους πέντε αγνοούμενους

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τα ξημερώματα του Σαββάτου ανασύρθηκε νεκρή μία γυναίκα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τη μάχη για τον εντοπισμό πέντε ακόμη αγνοουμένων.

Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ χρησιμοποιούνται γεώφωνα και ειδικές κάμερες για την αναζήτηση ανθρώπων κάτω από τα ερείπια.

Η επιχείρηση εξελίσσεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κατάσταση του κτηρίου και ο όγκος των συντριμμιών καθιστούν κάθε κίνηση εξαιρετικά δύσκολη.