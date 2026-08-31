Στο επίκεντρο αστυνομικών ελέγχων βρέθηκε μια άτυπη χωματερή που είχε δημιουργηθεί σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του αρμόδιου αντιδημάρχου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Έπειτα από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η συσσώρευση μεγάλου όγκου στερεών αποβλήτων από επανειλημμένες απορρίψεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε την ευθύνη διαχείρισης του συγκεκριμένου χώρου, χωρίς όμως να μεριμνήσει για τον απαραίτητο καθαρισμό του.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε επιπλέον ότι το πρωί της 29ης Αυγούστου 2026, φορτηγό της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας προχώρησε εκ νέου σε απόρριψη δημοτικών στερεών αποβλήτων στο σημείο.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, οι πράξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης, την αλλοίωση της φυσικής μορφολογίας του εδάφους και τη συνολική υποβάθμιση της περιοχής.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια επικίνδυνη εστία μόλυνσης που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς και άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω της συγκέντρωσης εύφλεκτων υλικών.

Η σχετική δικογραφία υποβάλλεται ήδη στην αρμόδια δικαστική Αρχή για τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ