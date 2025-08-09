Δύο νέες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού, Σταύρο Πετρόπουλο, ο οποίος αποκάλυψε ότι στο ένα από τα μέτωπα βρέθηκε γκαζάκι, το οποίο θα παραδοθεί στις Αρχές.

Μιλώντας στο Open, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο νέα μέτωπα πυρκαγιάς σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Το πρώτο ξέσπασε επί της Λεωφόρου Καραμανλή, ενώ το δεύτερο σημειώθηκε στον οικισμό του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο.

Για το δεύτερο μέτωπο, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι εντοπίστηκε γκαζάκι στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το αντικείμενο φυλάσσεται από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ενημερώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την παραλαβή του.

«Αυτό που μας κινεί την περιέργεια είναι ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς του Αγίου Νικολάου βρέθηκε γκαζάκι, που αυτή τη στιγμή το φυλάνε οι κάτοικοι σαν κόρη οφθαλμού και έχουμε ενημερώσει την Πυροσβεστική να το παραλάβει», τόνισε χαρακτηριστικά.