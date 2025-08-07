Παρά τις αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης αλλά και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει να στηρίζει τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στην Κρήτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά έκταση του δημοσίου όπου θα χωροθετηθεί μια τέτοια δομή.

«Πληροφορήθηκα και εγώ σήμερα πως ο κ. Πλεύρης συνεχίζει και επιμένει και αναζητά, μέσω του Δημοσίου, να δεσμευτεί δημόσια κρατική έκταση περίπου 200 στρεμμάτων για να γίνει μόνιμη δομή», ανέφερε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΡΗΤΗ TV, αναζητείται έκταση 200 στρεμμάτων στο Ηράκλειο, με τους αυτοδιοικητικούς να επαναλαμβάνουν τη θέση τους υπέρ των προσωρινών δομών και να δηλώνουν ότι μια κλειστή δομή στο νησί «ούτε είναι η ορθή, ούτε η αποτελεσματικότερη επιλογή».

«Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει. Ισχύει ότι είμαστε – και αυτό ισχύει σε επίπεδο των δήμων της Κρήτης, όπως έχουν εκφραστεί θεσμικά σε συντονισμό με την Περιφέρεια Κρήτης – αντίθετοι στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών», ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

«Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ επιβλαβές, όχι μόνο για τον τουρισμό. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα, έχουμε κάνει προτάσεις και θεωρώ ότι η λύση δεν είναι να κάνουμε δομές εδώ. Η λύση είναι πώς θα σταματήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα κύμα ανασχέσεως του κόσμου που περιμένει στις ακτές της Αφρικής για να έρθει στην Κρήτη», πρόσθεσε ο κ. Δοξαστάκης.

Αν και πολλοί νόμιζαν πως με τις τρεις δομές προσωρινής παραμονής μεταναστών σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη είχε κλείσει, το υπουργείο και ο ίδιος ο υπουργός Θανάσης Πλεύρης επιμένουν στη δημιουργία κλειστής δομής, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός – παρά τις καθολικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης έχει προωθήσει τις διαδικασίες για την αναζήτηση δημόσιας έκτασης 150-200 στρεμμάτων προκειμένου να χωροθετηθεί η κλειστή δομή, γεγονός που έχει οδηγήσει ξανά τους αυτοδιοικητικούς να επαναλάβουν τις αντιρρήσεις τους.

Μέχρι σήμερα, έχει προωθηθεί η λύση που προτάθηκε από τους δημάρχους και την Περιφέρεια Κρήτης για τρεις δομές προσωρινής παραμονής σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Όπως επισημαίνουν οι δήμαρχοι, η κλειστή δομή δεν ήταν και δεν είναι λύση – κάτι που, όπως λένε, αποδεικνύεται και από τη σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε ο Δήμαρχος Χερσονήσου: «Είναι κινήσεις που δεν λύνουν το πρόβλημα και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει τις ευθύνες της. Η χώρα μας είναι με ένα εξωτερικό σύνορο ευρωπαϊκό και επιτέλους η FRONTEX και όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσουν λύσεις.

Δεν μπορούν οι Γερμανοί να αποφασίζουν να επιστρέφουν πίσω τους μετανάστες και να διαχειρίζεται η Κρήτη τον όγκο που θα καταστρέψει όχι μόνο τον τουρισμό, αλλά και όλο το νησί σε σχέση με την οικονομία του».

«Δεχόμαστε την ανάγκη δομών προσωρινής φιλοξενίας και θα έλεγα ότι οι ροές των μεταναστών μέχρι και σήμερα μάλλον επιβεβαιώνουν τη θέση μας», συμπλήρωσε ο κ. Καλοκαιρινός.