Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά καταγγελία εις βάρος του μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβρόσιου, ο οποίος φέρεται να απώθησε σκύλο με την ποιμαντορική ράβδο κατά τη διάρκεια της λιτανείας στην Παναγία την Τρυπητή, στο Αίγιο.

Σύμφωνα με το zoosos.gr, το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της 17ης Απριλίου. Την ώρα που οι ιεράρχες ήτνα στην εξέδρα ένας σκύλος πλησίασε το σημείο και άρχισε να γαβγίζει.

Ο Αμβρόσιος ήταν ο μοναδικός που αντέδρασε και απώθησε το ζώο με την ποιμαντορική ράβδο, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο.

Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις, που έκαναν λόγο για «απρόκλητη βία απέναντι σε ανυπεράσπιστο ζώο», ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο μητροπολίτης, στο παρελθόν, είχε βρεθεί στο επίκεντρο επικριτικών και αρνητικών σχολίων το 2018, όπου τότε είχε καταφερθεί εναντίον των ομοφυλοφίλων, μέσω ανάρτησής του στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Βέβαια στις 16 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς αθωώθηκε μέσω του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αιγίου, όπως παρόλα αυτά θεωρείται σκληροπυρηνικός όσον αφορά στη στάση του σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τη συμπεριφορά του.

Δύο χρόνια αργότερα προκάλεσε το μένος των γονιών των θυμάτων αλλά και της πλειοψηφίας της κοινωνίας, όταν σε ένα κείμενο του ανέφερε «πώς η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη ήταν τιμωρία από το Θεό για το τριήμερο του Καρναβαλιού!».