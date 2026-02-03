Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επιλογή του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) να «γιορτάσει» τον έναν χρόνο λειτουργίας του με τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ, στο οποίο πρωταγωνιστεί μια φιγούρα κατασκευασμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο σποτ, η ψηφιακή φιγούρα που απεικονίζει έναν άνδρα με πρόβλημα εξάρτησης, αναφέρει ότι πριν από την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ δεν υπήρχε ουσιαστικός τρόπος να βρει βοήθεια, μεταφέροντας την εικόνα ενός αποδιοργανωμένου και αναποτελεσματικού συστήματος απεξάρτησης. Συγκεκριμένα, λέει ότι :

«Έναν χρόνο πριν δεν ήξερα πού να πάω. Αν είχα τύχη και άντεχα ίσως να έβρισκα μια άκρη. Πήγαινα από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, χανόμουν».

Η αποτύπωση αυτή εκλαμβάνεται από πολλούς ως ευθεία ακύρωση και υποβάθμιση θεραπευτικών δομών, που λειτούργησαν επί δεκαετίες στη χώρα, όπως ο ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το 18 ΑΝΩ, το ΑΡΓΩ και άλλα προγράμματα διαφορετικών φιλοσοφιών, τα οποία έχουν να επιδείξουν τεκμηριωμένο θεραπευτικό έργο και χιλιάδες αποφοίτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΠΑΕ έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα, τόσο από θεραπευόμενους όσο και από εργαζόμενους στον χώρο, για τον τρόπο λειτουργίας του, για «υδροκέφαλη» διοικητική δομή, καθώς και για συγχωνεύσεις προγραμμάτων με διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων και η Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ συνεχίζουν να καταγγέλλουν, ότι μετά τη δημιουργία του νέου οργανισμού, η πρόσβαση σε προγράμματα απεξάρτησης έχει γίνει δυσκολότερη για όσους έχουν ανάγκη.

Το διαφημιστικό μήνυμα του ΕΟΠΑΕ, αντί να αναδείξει τη συνέχεια και τη συνεισφορά του θεραπευτικού πεδίου στη χώρα, φαίνεται να παρουσιάζει την ίδρυση του Οργανισμού ως αφετηρία της ίδιας της απεξάρτησης στην Ελλάδα, μια αφήγηση που πολλοί χαρακτηρίζουν παραπλανητική και προσβλητική για το έργο δεκαετιών.

Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΑΕ, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, δείχνοντας μεγάλη εσωστρέφεια, επιλέγει να εμφανίσει ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας όχι την ίδια την εξάρτηση αλλά το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης, όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι τη σύσταση του Οργανισμού. Με σκοπό να δικαιολογήσει τα δικά της πεπραγμένα και αδιέξοδα.

Η ιστορία όμως δεν καταργείται. Η κοινωνία γνωρίζει τη μεγάλη προσφορά των προγραμμάτων απεξάρτησης επί δεκαετίες. Οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη από βοήθεια, μέχρι και πριν από έναν χρόνο γνώριζαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, του ΟΚΑΝΑ, του 18 ΑΝΩ, του ΑΡΓΩ κ.λπ. και μπορούσαν να επιλέξουν εκείνη που τους ταίριαζε.

Σήμερα, με τον κατακερματισμό των θεραπευτικών προγραμμάτων, τη γραφειοκρατική τους αλλοίωση και την κατάργηση των ιστορικών ονομάτων τους που επέβαλε ο ΕΟΠΑΕ, οι άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν καθημερινά τεράστιο πρόβλημα να προσεγγίσουν θεραπευτικές δομές και να πάρουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Κάποια στιγμή η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ χρειάζεται να σταματήσει να αναλίσκεται εμμονικά στο πώς θα ισοπεδώσει το παρελθόν και να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα και το μέλλον των υπηρεσιών. Το σποτ είναι προσβλητικό όχι μόνο για όλους ανεξαιρέτως τους οργανισμούς και τα θεραπευτικά προγράμματα από τα οποία προήλθε ο ΕΟΠΑΕ, αλλά και για τους ίδιους τους λήπτες των υπηρεσιών. Θα πρέπει αμέσως να αποσυρθεί.