Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία ζωντανού πόνυ στη χριστουγεννιάτικη φάτνη του Βόλου, με φιλοζωικές οργανώσεις να καταγγέλλουν τον Δήμο για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση του ζώου, ενώ ο δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος απαντά με σκληρή γλώσσα στις επικρίσεις.

Η Φιλοζωική Ομάδα Βόλου (Φι.Ο.Β.) καταγγέλλει ότι το πόνυ χρησιμοποιείται ως δημόσιο θέαμα στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού, παρότι όπως αναφέρει είναι απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον, εγκλωβισμένο σε ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η ανάρτηση της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου (Φι.Ο.Β)

«Εκ μέρους του Δ.Σ, καθώς και των εθελοντών – μελών της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου (Φι.Ο.Β), καταγγέλλουμε την εκμετάλλευση καθώς και την παθητική κακοποίηση ζώου ,ράτσας Pony, από το Δήμο Βόλου.

Συγκεκριμένα η Δημοτική αρχή της πόλης μας εκτός του ότι τοποθέτησε άλογο pony στη φάτνη που βρίσκεται στον ιερό Μητροπολιτικό ναό, τοποθέτησε ακόμη ένα (αυτό των φωτογραφιών) εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου όπου λειτουργεί luna park για τον εορτασμό των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, στο πλαίσιο του στολισμού της πόλης, όπου το παραπάνω ζώο εκτίθεται ως δημόσιο θέαμα σε αντίξοες συνθήκες….

Το ζώο έχει απομακρυνθεί από το φυσικό – οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο στην ξύλινη κατασκευή της φάτνης και έχει μεγάλο περιορισμό ως προς την φυσιολογική του κίνηση.

Ο μόνος λόγος που παραμένει εγκλωβισμένο είναι διότι χρησιμοποιείται ως “ατραξιόν” στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης, δηλαδή δημόσιο θέαμα.

Με δεδομένο ότι η παραπάνω ενέργειες του Δήμου Βόλου, παραβιάζουν τον νόμο 4830/2021 άρθρο 23, Παρ. 1 και άρθρο 24 Παρ. 1, ζητούμε:

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΥ (PONY) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση και σεβασμό.

Φιλοζωική Ομάδα Βόλου»

Σημειώνεται ότι ήδη η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ζήτησε με έγγραφό της την άμεση απομάκρυνση του πόνι από τη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας Εισαγγελία, Αστυνομία, Δήμο Βόλου και Συνήγορο του Πολίτη.

Η απάντηση του δημάρχου Βόλου

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, σχολίασε την επιστολή που ήρθε στον δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από τις καταγγελίες των φιλοζωικών, τις οποίες κατηγόρησε ότι «παίρνουν χρήματα και δεν ξέρω πού πάνε».

Μεταξύ άλλων, ο Αχιλλέας Μπέος είπε ότι «Η πόλη του Βόλου είναι ερωτεύσιμη πόλη κι έρχονται και τα Χριστούγεννα. Ένα από αυτά που μένει είναι η φάτνη με τα προβατάκια και το άλογο. Τα προβατάκια λόγω πανδημίας δεν τα βάλαμε και βάλαμε ψεύτικα και μας έχει έρθει πολυσέλιδο έγγραφο και το υπογράφει ένας ειδικός γραμματέας από το ΥΠΕΣ μετά από καταγγελίες κι αναφέρονται σε Νόμους για ζώα συντροφιάς. Τα άλογα είναι ζώα συντροφιάς;», για να προσθέσει ότι «πραγματικά σε αυτή την πόλη ζούνε αυτοί οι τύποι σε έναν ψεύτικο κόσμο με υποκρισία και ψευτιά. Προσωπική μου επιθυμία είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη και καταγγέλλουν διάφορα».