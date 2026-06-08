Σε αναβρασμό βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας μετά την αποκάλυψη των σχεδίων της εταιρείας IDM Capital, ισραηλινών συμφερόντων, (μέσω της «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»).

Η προοπτική δημιουργίας ενός κλειστού, πολυτελούς τουριστικού χωριού σε έκταση 200 στρεμμάτων στη θέση Μπουρνιά (Δυτική Παραλία) έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι για αποκλεισμό των πολιτών από το παραλιακό μέτωπο και πλήρη αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής.

Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού 136,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Enterprise Greece. Η εταιρεία αιτείται την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις των Στρατηγικών Επενδύσεων (ν. 4864/2021), γεγονός που της εξασφαλίζει fast-track διαδικασίες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν συνολική έκταση περίπου 205 στρέμματα, δομημένη επιφάνεια σε 40 στρέμματα φυσικού χώρου, ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 140 δωμάτια, και 248 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες.

Θα διαθέτει επίσης χώρους εστίασης, αθλητισμού, πολιτισμού, εμπορικές χρήσεις μικρής κλίμακας και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

Ωστόσο, η δημόσια διαβούλευση για ένα τόσο εκτενές έργο διήρκεσε μόλις 10 ημέρες (11 έως 21 Μαρτίου 2026), συγκεντρώνοντας μόλις 39 σχόλια, γεγονός που προκαλεί επικρίσεις για προσπάθεια αθόρυβης «εξπρές» αδειοδότησης.

Οι δύο βασικοί λόγοι της λαϊκής αγανάκτησης

Οι ενστάσεις των κατοίκων και των τοπικών φορέων επικεντρώνονται σε δύο άξονες, οι οποίοι θεωρούν ότι πλήττουν ευθέως το δημόσιο συμφέρον.

Ο ένας αφορά την απώλεια της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία. Ο νόμος περί Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπει την παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, της παραλίας και του θαλάσσιου χώρου στον επενδυτή.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η Δυτική Παραλία θα μετατραπεί σε «ιδιωτική ζώνη», αποκόπτοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Ο δεύτερος, την κατάργηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου: Μέσω του ειδικού εργαλείου ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων), η πολεοδομική ευθύνη μεταφέρεται ουσιαστικά στους επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Καλαμάτας στερείται τον θεσμικό του ρόλο και τον έλεγχο για το τι και πώς θα χτιστεί στην περιοχή του.

Παρέμβαση Σταύρου Μπένου: «Αντισυνταγματική και ακραία βλαπτική» η επένδυση

Στην πρώτη γραμμή των αντιδράσεων βρίσκεται ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας, Σταύρος Μπένος. Παρά το γεγονός ότι το 2021 είχε αναλάβει εκ μέρους της κυβέρνησης, το έργο ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας (προκαλώντας τότε ποικίλα σχόλια), τώρα τάσσεται ξεκάθαρα κατά των κυβερνητικών μεθοδεύσεων για την Καλαμάτα.

Με μια σκληρή δήλωσή του, ο κ. Μπένος χαρακτηρίζει την επένδυση αντισυνταγματική και προειδοποιεί για ανεπανόρθωτη υποβάθμιση του περιβάλλοντος: «Το έργο παραβιάζει το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του 2011, υποβαθμίζοντας ένα παρθένο βιοκλιματικό περιβάλλον».

Τέλος, ο ίδιος καταγγέλλει τη μεταφορά της πολεοδομικής αρμοδιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα πλέγμα ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων.

Πηγή: konstantakopoulos.gr