Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των Ρομά σε όλη την ελληνική επικράτεια για την αυξημένη παρουσία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας εντός των καταυλισμών.

«Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» διαμηνύει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου.

Οι εκπρόσωποι των Ρομά συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα των ανθρώπων που διαβιούν στους οικισμούς. «Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών.

«Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», αναφέρει ο κ. Σταντίκογλου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση.

«Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα.

Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά.

Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Το σχέδιο δράσης – Οι άοπλοι και οι ένοπλοι αστυνομικοί

Χρονικά το σχέδιο δράσης που εκπονεί το Υπουργείο αναμένεται να τεθεί σε τροχιά εφαρμογής μέσα στον επόμενο μήνα και σύμφωνα με τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιούνται περιπολίες από ένοπλους αστυνομικούς οι οποίοι μάλιστα θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα προσληφθούν ακόμη 50 ένστολοι αστυνομικοί άοπλοι ειδικών καθηκόντων, που θα είναι κοντά στα ΑΤ των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή.

«Όσοι ενδιαφερθούν να μπουν στην ομάδα, θα περάσουν από εξαντλητική εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθό της αστυνομίας και των κατοίκων για θέματα κοινωνικής ειρήνης», διευκρίνισε.

«Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά, ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα», δήλωσε αρχικά.

«Η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς άοπλους ειδικών καθηκόντων που θα είναι κοντά στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών που ζουν οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή για να βοηθούν την αστυνομία και τους κατοίκους να δημιουργηθεί μια σχέση».

Σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από άλλους Ρομά, ο υπουργός τόνισε:

«Και σήμερα υπάρχουν πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά. Ένα κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα είναι σημαντικό, θα υποβληθούν σε μια εξαντλητική εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθό της αστυνομίας και των κατοίκων για θέματα κοινωνικής ειρήνης. Είναι καινούργιο σώμα, δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας ενώ υπήρξε στην Ευρώπη.

Τι θα πει δεν θα τους δεχτούν; Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ενός συντεταγμένου κεκτημένου ότι η αστυνομία εισέρχεται παντού με νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις, είναι κατοχυρωμένη. Θα μπει η αστυνομία κανονικά και θα ενημερώσει όλους για την παρουσία της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.