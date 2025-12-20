Η Πετρούπολη, μια περιοχή του δυτικού τομέα της Αθήνας, έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής αύξησης των φασιστικών επιθέσεων και των ακροδεξιών δράσεων τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων της.

Αν και τέτοιες ενέργειες έχουν ξαναπαρουσιαστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα, η αναβίωση αυτής της ιδεολογίας σε τοπικό επίπεδο δεν είναι απλώς ανησυχητική, αλλά αποκαλύπτει και τις πιο σκοτεινές πλευρές της κοινωνικής μας πραγματικότητας. Όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, η ακροδεξιά δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο του περιθωρίου, αλλά αναπαράγεται και καλλιεργείται μέσω των κοινωνικών και οικονομικών εντάσεων, της απογοήτευσης και της αυξανόμενης ανισότητας.

Οι δράσεις που έχουν εκδηλωθεί στην Πετρούπολη, από την ανάρτηση πανό που προσέβαλαν την μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου μέχρι τις επιθέσεις κατά προσώπων και κοινοτήτων που θεωρούνται «ξένες» ή «διαφορετικές», φανερώνουν μια επικίνδυνη τάση αποδοχής του φασιστικού λόγου. Όμως, η αντίσταση σε αυτές τις ιδεολογίες είναι άμεση και επιτακτική.

Η εμφάνιση της ακροδεξιάς και του φασιστικού λόγου στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, δεν είναι ένα σύμπτωμα μιας αυθόρμητης ή απλής αντίδρασης στις κοινωνικές αλλαγές, αλλά είναι συνδεδεμένη με μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Η οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει το έδαφος για την άνθηση τέτοιων ιδεολογιών, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις φόβους και τις ανασφάλειες των πολιτών.

Η ακροδεξιά στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απογοήτευση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, την ανισότητα και την αίσθηση της αδικίας, που επικρατεί σε πολλά κοινωνικά στρώματα.

Συχνά, αυτή η ιδεολογία παρουσιάζεται ως «λύση» στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, προσπαθώντας να δημιουργήσει έναν εχθρό, είτε αυτός είναι η μετανάστευση, η διαφορετικότητα, είτε οι «παλαιοί» εχθροί της πολιτικής ιστορίας.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με την έξαρση της προσφυγικής κρίσης και την αναζωπύρωση των κοινωνικών ανισοτήτων, φασιστικές και ακροδεξιές ομάδες έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν έδαφος. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την κοινωνία, καθώς πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις δράσεις αυτές ως απειλή για την κοινωνική συνοχή και τις δημοκρατικές αξίες. Στην Ελλάδα, η αντιφασιστική δράση έχει ιστορία, και η κοινωνία έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν θα επιτρέψει την επικράτηση αυτών των ιδεών.

Αντίστοιχα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ακροδεξιά έχει ενισχυθεί σε πολλές περιόδους κρίσης, όπως η οικονομική ύφεση του 2008 ή η προσφυγική κρίση. Η Ευρώπη βιώνει μια έντονη συζήτηση γύρω από την ταυτότητα, τη μετανάστευση και την οικονομική ανισότητα, και σε αυτές τις συνθήκες τα φασιστικά κινήματα βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να απλώσουν την επιρροή τους.

Από τη Γαλλία και τη Γερμανία μέχρι την Ιταλία και την Ουγγαρία, τα ακροδεξιά κόμματα έχουν κερδίσει έδαφος εκμεταλλευόμενα τη δυσφορία του κόσμου και την αίσθηση της ανασφάλειας.

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία έχει δείξει ότι ο αγώνας κατά του φασισμού είναι συνεχής και αποτελεί καθήκον όλων των πολιτών που πιστεύουν σε μια κοινωνία ελευθερίας και ισότητας. Στην Ευρώπη, οι κοινωνίες, αν και αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις, έχουν καταφέρει πολλές φορές να ανατρέψουν τέτοιες επικίνδυνες τάσεις μέσα από την αλληλεγγύη, την αντίσταση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συγκέντρωση και πορεία στην Πετρούπολη, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 20 Δεκέμβρη, είναι μέρος αυτής της συνεχιζόμενης μάχης. Δεν πρόκειται μόνο για μια τοπική αντίσταση, αλλά για μια παγκόσμια έκφραση της απόρριψης του φασισμού και της προσήλωσης στις δημοκρατικές αξίες. Η αντίσταση σε αυτές τις ιδεολογίες είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η ειρηνική συνύπαρξη στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η ανάγκη για ενότητα και αντίσταση στον φασισμό και την ακροδεξιά είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Η δράση στην Πετρούπολη, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης, αποδεικνύει ότι η κοινωνία έχει τη δύναμη να αντισταθεί σε αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις και να προασπίσει τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την υπεράσπιση αυτών των αξιών και για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις.

Η ανακοίνωση των κατοίκων που έκαναν πορεία διαμαρτυρίας

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η Πετρούπολη έχει γίνει πεδίο επιθέσεων από νεοναζιστικά και ακροδεξιά στοιχεία που προσπαθούν να αναβιώσουν τις πιο σκοτεινές πλευρές της ελληνικής ιστορίας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των ενεργειών ήταν η ανάρτηση πανό στο ΕΠΑΛ της Πετρούπολης το Νοέμβρη, που προσπάθησε να ακυρώσει την εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αυτή η ενέργεια δεν ήταν μόνο προσβολή για τη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, αλλά και μια σαφής προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η ιστορία και να διαδοθεί το μίσος και η αποδοχή του φασισμού.

Αυτοί οι φασίστες, που σήμερα δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δεν είναι κάτι καινούριο. Η ιστορία τους είναι γεμάτη με πράξεις βίας, καταστολής και διασποράς φόβου σε όλη την κοινωνία. Από την εποχή της Χούντας, μέχρι τα σύγχρονα φασιστικά μορφώματα, πάντα είχαν έναν κοινό σκοπό: την επιβολή της τάξης μέσω του φόβου και της βίας, την καταστολή των εργατικών, μαθητικών και κοινωνικών διεκδικήσεων, την απομόνωση των μεταναστών και την καταπίεση όλων όσων αντιστέκονται.

Η ακροδεξιά στην Ελλάδα δεν εμφανίζεται ως μια ανεξάρτητη δύναμη, αλλά ως ένα εργαλείο του κράτους και των μηχανισμών εξουσίας για να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία από τις πραγματικές της ανάγκες. Εκμεταλλεύονται τη γενικευμένη απογοήτευση από το σύστημα, την κοινωνική και οικονομική κρίση, για να καλλιεργήσουν το μίσος και τη διχόνοια, προσπαθώντας να στρέψουν τους πολίτες ο ένας εναντίον του άλλου.

Η φασιστική ιδεολογία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη φτώχεια, τις ταξικές ανισότητες και την κοινωνική εξαθλίωση για να προωθήσει τον εθνικισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Όταν οι φασίστες καλούν σε δράση, ζητούν να διχάσουν την κοινωνία και να τη σπρώξουν προς τον σκοταδισμό και την οπισθοδρόμηση.

Αλλά εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε να επιβάλουν την ατζέντα τους. Όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν, έτσι και τώρα, ενώνουμε τις φωνές μας για να αντισταθούμε στον φασισμό και σε κάθε μορφή καταπίεσης και διακρίσεων.

Η φωνή της κοινωνικής αντίστασης είναι δυνατή, και δεν υπάρχει μέρος για φασίστες στην κοινωνία μας. Η συγκέντρωση και η πορεία που καλούμε να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκέμβρη στις 11:30, στη Στρογγυλή Πλατεία Πετρούπολης, δεν είναι απλά μια διαμαρτυρία. Είναι μια δήλωση πως η κοινωνία μας δεν θα υποκύψει στην τρομοκρατία του φασισμού. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς τις κοινότητες που πλήττονται από τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση, και μια καταγγελία της ανοχής που δείχνουν οι κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί απέναντι στις φασιστικές οργανώσεις.

Καλούμε κάθε νέο και κάθε νέο, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην ελευθερία, στην ισότητα και την αλληλεγγύη, να συμμετέχει σε αυτήν τη διαδήλωση. Μαζί, μπορούμε να αντισταθούμε στην προπαγάνδα του φασισμού και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία που σέβεται και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων.

Φασίστες μακριά απ’ τα σχολεία!

Ούτε στην Πετρούπολη, ούτε στα Δυτικά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά! Σήμερα, όπως και πάντα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο ελεύθερο από μίσος και καταπίεση. Αντιφασίστριες και Αντιφασίστες των Δυτικών Προαστίων, το μέλλον είναι στα χέρια μας!