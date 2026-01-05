Χωρίς ουσιώδη επίσημη απάντηση παραμένει το ερώτημα γιατί έκλεισε χθες για ώρες, ακυρώνοντας ή αναστατώνοντας χιλιάδες πτήσεις, ο FIR Αθηνών.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) χθες σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως «το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.

Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι γενεσιουργές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης».

Από την πλευρά της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η έκταση του σημερινού συμβάντος είναι πρωτοφανής και απαράδεκτη για ένα σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Η σημερινή σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό’ ούτε τεχνική αστοχία χωρίς υπεύθυνους.

Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της ΥΠΑ, η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Εδώ και χρόνια αναδεικνύουμε την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης».

Μαζική παρεμβολή;

Νωρίτερα χθες η ΥΠΑ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής».

Συμπληρώνοντας ακολούθως ότι «κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος».

Σημειώνεται ωστόσο ότι τον έλεγχο των παρεμβολών σε επικοινωνιακά συστήματα κρατικών υπηρεσιών έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία διαθέτει το Σύστημα Εποπτείας Φάσματος (ΣΕΦΕ), με το οποίο η ΕΕΤΤ έχει τη δυνατότητα, όπως σημειώνεται στην τελευταία έκθεση της, «να ελέγχει αδιάλειπτα και εξ αποστάσεως τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, να εντοπίζει παρεμβολές, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, αυξάνοντας την ταχύτητα ανταπόκρισής της σε όλη την επικράτεια».

Όμως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που είναι εντεταλμένη για τον έλεγχο δεν διαπίστωσε από την έρευνά της καμία παρεμβολή. Μάλιστα σχετικές εκθέσεις από την τεχνική υπηρεσία αποστέλλονται ήδη σε ΕΥΠ και ΥΠΑ και εξηγείται πως, από τον αρχικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε τεχνική δυσλειτουργία στα δίκτυα που να σχετίζεται με το περιστατικό.

Στο μεσοδιάστημα, η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται με δεκάδες πτήσεις να έχουν αλλάξει ώρα και άλλες να επαναπρογραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα το ντόμινο από το κλείσιμο του FIR Αθηνών να συνεχίζει να προκαλεί συνέπειες.