Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης βρίσκεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης, καθώς κινδυνεύει να χάσει οριστικά το διαμέρισμα στο οποίο έζησε για δεκαετίες και απέκτησε με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα της οικογένειας για αναστολή της έξωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση και ανά πάσα στιγμή εκτέλεσή της.

Η περιπέτεια του ζευγαριού ξεκίνησε επειδή ο ηλικιωμένος είχε μπει εγγυητής στο δάνειο του γιου του. Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφει το δράμα της οικογένειας, ο γιος αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να ανακοινώσει στον πατέρα του ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν και ότι θα τους φιλοξενήσει προσωρινά μέχρι να βρεθεί διέξοδος. «Θα σας πάρω εγώ σε μένα, στο σπίτι, μέχρι να ηρεμήσει εδώ το πράγμα, να ‘ρθείτε μετά εδώ, αναλόγως τι θα γίνει», ακούγεται να τους λέει, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει.

Ανήμπορος να αντιδράσει, ο ηλικιωμένος απεικονίζεται να πιάνει το κεφάλι του με τα χέρια του, φανερά συντετριμμένος και αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει την απώλεια της στέγης του.

Η δικαστική απόφαση προκάλεσε άμεσα τη συγκέντρωση αλληλέγγυων. Εκατοντάδες διαδηλωτές, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας, προγραμμάτισαν νέα δυναμική κινητοποίηση για τις 19:00 της Παρασκευής (6/11) έξω από το σπίτι. Ουσιαστικά, οι συγκεντρωμένοι αναλαμβάνουν τον ρόλο της περιφρούρησης της κατοικίας, καθώς υπάρχει διάχυτος ο φόβος ότι τα αρμόδια όργανα θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν τη διαδικασία της έξωσης αιφνιδιαστικά.