Βίντεο/φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στο Σύνταγμα, από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες, με αφορμή τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, φοιτητικοί σύλλογοι, αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αναρχικές οργανώσεις και πλήθος πολιτών έδωσαν το «παρών» στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν με κοινό σύνθημα: «Κάτω τα χέρια από τον λαό του Ιράν».

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία, προτού το πλήθος διαλυθεί ειρηνικά.

Νωρίτερα, η ΕΛ.ΑΣ. είχε κλείσει τον σταθμό του μετρό «Σύνταγμα» και είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του συλλαλητηρίου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση: