Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με έμφαση στην πρόληψη, την προετοιμασία, την άμεση επέμβαση και τη διαχείριση πολλαπλών πυρκαγιών, υπό τις απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις πρόσκαιρα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η χώρα θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με πιο δύσκολες καταστάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φετινή αυξημένη βλάστηση λόγω των βροχοπτώσεων, η οποία ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Αναφερόμενος στον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, σημείωσε ότι η Ελλάδα κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με την τελευταία 20ετία, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, κυρίως σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ο κ. Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, καλώντας σε στενή συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, καθώς και στην εντατικοποίηση των ελέγχων. Όπως τόνισε, στόχος είναι έως τις 15 Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές ενέργειες πρόληψης για τη μείωση του κινδύνου.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή ενίσχυση, επισήμανε ότι φέτος θα διατεθούν 51 μισθωμένα εναέρια μέσα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη και προχωρά η ένταξη ακόμη 600. Παράλληλα, έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ περίπου 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση.

Ο Υπουργός στάθηκε και στις αυξημένες επιχειρησιακές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τις 120 σε μία ημέρα και τις 9.000 ετησίως, δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των δυνάμεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης και της συνεχούς επανεκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των εμπρησμών, τονίζοντας ότι η φετινή χρονιά θα επικεντρωθεί στην αυστηρή δίωξη τόσο των εμπρησμών από αμέλεια όσο και από πρόθεση.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος, το οποίο βασίζεται στην επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση, την άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική καταστολή των πυρκαγιών, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στο Πυροσβεστικό Σώμα και στα στελέχη του.

Στη σύσκεψη συμμετείχε το σύνολο της ηγεσίας και των αρμόδιων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στελέχη από όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της χώρας.