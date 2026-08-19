Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν μια σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών κλιμακώθηκε γρήγορα σε άγρια συμπλοκή.

Πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και ποτήρια εκσφενδονίζονταν στον αέρα, με δεκάδες παρευρισκόμενους να τρέχουν έντρομοι να προστατευτούν.

Το πιο σουρεαλιστικό στοιχείο της βραδιάς ήταν η στάση της ορχήστρας, η οποία δεν σταμάτησε λεπτό να παίζει παραδοσιακή μουσική, ενώ ακριβώς μπροστά στη σκηνή εκτυλίσσονταν σκηνές απόλυτου χάους.

«Ιπτάμενες» καρέκλες, ποτήρια και πανικός στον κόσμο

Ο χώρος του πανηγυριού μετατράπηκε γρήγορα σε ρινγκ.

Οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια ανταλλάσσοντας μπουνιές και κλωτσιές, ενώ σύντομα άρχισαν να χρησιμοποιούν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και γυάλινα ποτήρια «εκτοξεύονταν» στον αέρα πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Την ίδια ώρα, οικογένειες και παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν έντρομοι να απομακρυνθούν από το σημείο της συμπλοκής για να γλιτώσουν από τα αντικείμενα που εκσφενδονίζονταν.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο από το περιστατικό, στη σύρραξη συμμετείχαν δεκάδες νεαροί, με τις εστίες έντασης και τις συμπλοκές να μεταφέρονται διαδοχικά σε διαφορετικά σημεία του χώρου.

Η ορχήστρα συνέχιζε κανονικά να παίζει!

Το πλέον σουρεαλιστικό στοιχείο της επεισοδιακής βραδιάς ήταν η αντίδραση της ορχήστρας πάνω στη σκηνή.

Όπως αναφέρει το npress.gr, την ώρα που ακριβώς μπροστά από το πάλκο εκτυλίσσονταν εικόνες απόλυτου χάους και ξυλοδαρμού, οι μουσικοί συνέχισαν να παίζουν παραδοσιακά τραγούδια και κλαρίνα κανονικά, χωρίς να διακόψουν το πρόγραμμά τους παρά την αναστάτωση που επικρατούσε στον χώρο.