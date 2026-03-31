Τα συγχαρητήριά του, για την αντιρρυπαντική άσκηση που πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ελευσίνας και της Νέας Περάμου, απέστειλε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης.

Αναλυτικά, η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

«Με αφορμή την αντιρρυπαντική άσκηση που πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελευσίνας και Νέας Περάμου, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους συμμετέχοντες.

Ιδιαίτερα, αξίζουν συγχαρητήρια στον Λιμενάρχη Ελευσίνας, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ κ. Βασίλη Μπικάκη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, καθώς και στον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ κ. Αλέξανδρο Μπάλλη, Διοικητή Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Μεγάρων για την άψογη συνεργασία και τον συντονισμό που επιδεικνύουν. Η υλοποίηση τέτοιων ασκήσεων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες Aρχές βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στα στελέχη των λιμενικών Αρχών και στα επιτελεία τους για την επαγγελματικότητα, την ετοιμότητα και τη συνεχή εκπαίδευση που επιδεικνύουν. Ειδικά, εν όψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, είναι απαραίτητο όλοι οι αρμόδιοι φορείς να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ασφάλεια στη θάλασσα.

Συγχαρητήρια σε όλους για το έργο σας».

