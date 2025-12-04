Ευχαριστήριο μήνυμα, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε όσους του συμπαραστάθηκαν, στέλνει ο Αντώνης Δασκαλόπουλος, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει καταγγείλει διασπάθιση δημοσίου χρήματος, για μελέτες που ανατέθηκαν και πληρώθηκαν από τα Δημόσια Ταμεία χωρίς ποτέ να παραδοθούν, με συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Απεργία πείνας για 14 ημέρες

Ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε απεργία πείνας για 14 ημέρες, έξω από τον Άρειο Πάγο, σημειώνοντας ότι συνελήφθη και κρατήθηκε για έξι ημέρες στο Α.Τ. Συντάγματος.

«Εισέπραξα την αναλγησία και την εκδικητικότητα της πολιτείας, τις αδυναμίες και τη φοβικότητα της αντιπολίτευσης, την αδιαφορία από φορείς, συλλογικότητες και την πλειοψηφία των πολιτών», τονίζει ο Αντώνης Δασκαλόπουλος, για να προσθέσει ότι «συνελήφθην, κρατήθηκα και φυλακίστηκα έξι ολόκληρες μέρες. Βλέπετε στην Ελλάδα ο νόμος εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Δυο μέτρα και δυο σταθμά. Άλλος νόμος ίσχυσε στην απεργία στο Σύνταγμα –που ήταν οι κάμερες – άλλος σε εμένα»…

«Τόλμησα να καταγγείλω εκείνους που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα»

Ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, λέει ότι «τόλμησα να καταγγείλω εκείνους που καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και έπρεπε να τιμωρηθώ, να μου κλείσουν το στόμα, να μη μιλάω. Δεν το κατάφεραν».

«Θα συνεχίσω να μιλάω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

Ο Αντώνης Δασκαλόπουλος, κλείνοντας το μήνυμά του, λέει ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να είναι απλοί παρατηρητές και να μιλούν, κάνοντας λόγο για «χασάπηδες και φραπέδες».

«Θα συνεχίσω να μιλάω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου», λέει ο Αντώνης Δασκαλόπουλος, για να προσθέσει ότι «θέλω να ευχαριστήσω τους απλούς πολίτες που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα αυτές τις 14 μέρες».

