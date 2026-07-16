Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μαζική εκστρατεία συλλογής υπογραφών υπέρ της ομάδας έρευνας και εντοπισμού «Anubis Coldcase K9 Team», με τους πολίτες να εκφράζουν την έμπρακτη στήριξή τους απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις.

Η αφορμή για αυτή την πρωτοβουλία δόθηκε μετά τις σοβαρές καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από τα μέλη της ομάδας, σύμφωνα με τις οποίες η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου επιχειρεί να τους θέσει στο περιθώριο και να τους αποκλείσει από κάθε μελλοντική έρευνα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τη συγκινησιακή φόρτιση αλλά και την προσφορά της ομάδας, η οποία συνδέεται με τη δράση του σκύλου-ανιχνευτή Echo, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό κρίσιμου βιολογικού υλικού στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών.

Μέσα από το συγκεκριμένο ψήφισμα, οι πολίτες που ενώνουν τις φωνές τους ζητούν να μπει ένα οριστικό τέλος στον επιχειρούμενο αποκλεισμό της ομάδας από τις επίσημες δικαστικές και αστυνομικές έρευνες.

Παράλληλα, διεκδικούν την πλήρη θεσμική αναγνώριση της ομάδας ως επίσημου και πιστοποιημένου φορέα αρωγής στις αρχές, καθώς και την άμεση εκκίνηση πειθαρχικής ή διοικητικής έρευνας προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στις καταγγελίες που αφορούν τη στάση συγκεκριμένων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το πλήρες περιεχόμενο της διαμαρτυρίας και να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια, μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα της Anubis Coldcase K9 Team στο διαδίκτυο, ή μπορείτε να δείτε το ψήφισμα και να υπογράψετε ΕΔΩ.