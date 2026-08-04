Μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές των τελευταίων ετών άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα που σάρωσε την ευρύτερη περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού. Οι φλόγες, ανεξέλεγκτες για πολλές ώρες, κατάπιαν δάση, θαμνώδεις εκτάσεις και καλλιέργειες, μετατρέποντας έναν τόπο μοναδικής φυσικής ομορφιάς σε ένα ατελείωτο τοπίο στάχτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότερα από 134.000 στρέμματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, με το μέγεθος της καταστροφής να χαρακτηρίζεται ανυπολόγιστο. Η εικόνα που αποκαλύπτεται μετά την υποχώρηση των μετώπων είναι αποκαρδιωτική: καμένα δέντρα, μαύρα βουνά, αποκαΐδια και μια βαριά σιωπή εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες κυριαρχούσε το πράσινο.

Οι κάτοικοι των περιοχών βίωσαν δραματικές στιγμές, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν τις περιουσίες τους και αναγκάζοντας πολλούς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η αγωνία κορυφώθηκε καθώς οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούσαν συνεχώς την πυρκαγιά, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που έδιναν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα.

Οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον θεωρούνται τεράστιες. Χιλιάδες στρέμματα δασικής γης αφανίστηκαν, ενώ ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός των άγριων ζώων που χάθηκαν στις φλόγες ή εκτοπίστηκαν από τους φυσικούς τους βιότοπους. Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και διάβρωσης του εδάφους τους επόμενους μήνες.

Καθώς οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών, η επόμενη ημέρα προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Η αποκατάσταση του φυσικού πλούτου θα απαιτήσει χρόνια, ενώ οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά από μια δοκιμασία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους.

Η Ψάθα και το Πόρτο Γερμενό μετρούν πλέον τις πληγές τους, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα και στην ελπίδα ότι ένας τόπος που παραδόθηκε στις φλόγες θα μπορέσει, με τον χρόνο και τη φροντίδα, να ξαναγεννηθεί.

Η κατάσταση στη μεγάλη πυρκαγιά σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής παραμένει κρίσιμη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη κυρίως απέναντι στις αναζωπυρώσεις. Το κύριο μέτωπο δεν έχει ακόμη τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να αποτραπεί η επέκτασή του προς το Αλεποχώρι και άλλες κατοικημένες περιοχές.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν και εναέρια μέσα, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες ενεργές εστίες μέσα στην καμένη έκταση που μπορούν εύκολα να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Πώς εξελίσσονται οι άνεμοι

Οι άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο παράγοντα ανησυχίας. Αν και σε ορισμένα σημεία εμφανίζονται ελαφρώς εξασθενημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, συνεχίζουν να πνέουν με ένταση και παρουσιάζουν συχνές μεταβολές στη διεύθυνσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει διαρκώς η πορεία της φωτιάς και να εκδηλώνονται νέες αναζωπυρώσεις, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ακόμη και μια μικρή ενίσχυση των ανέμων μπορεί να αναζωπυρώσει ενεργές εστίες μέσα στις ήδη καμένες εκτάσεις.