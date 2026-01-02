Κινηματογραφική ταινία θυμίζει η σκηνή που εκτυλίχθηκε την Τρίτη, (30/12) στην Ανάβυσσο, όταν ένας 40χρονος άνδρας, έγινε στόχος απαγωγής και άγριου ξυλοδαρμού από τρεις άνδρες, λόγω ενός χρέους 16.000 ευρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο 20χρονος Ρουμάνος, που φέρεται να ήταν ο «ιθύνων νους», ενώ συνοδευόταν από έναν 47χρονο συμπατριώτη του και έναν 21χρονο Έλληνα. Το θύμα, μετά από προτροπή των δραστών, επιχείρησε να βρει τα χρήματα από γνωστούς του, αλλά όταν η προσπάθεια του απέτυχε, οι δράστες τον χτύπησαν και τον ανάγκασαν να μπει σε αυτοκίνητο, οδηγώντας τον στη συνέχεια στο διαμέρισμα του 20χρονου στην περιοχή του Καματερού, όπου τον κλείδωσαν σε δωμάτιο.

Το «λάθος τους» ωστόσο, ήταν να μην πάρουν το κινητό του θύματος, μέσω του οποίου εκείνος επικοινώνησε με τον πατέρα του και τον ενημέρωσε για την κατάσταση. Παρά την αρχική επιθυμία του να μην εμπλέξει την αστυνομία, ο πατέρας, ανησυχώντας για την ασφάλεια του γιου του, ειδοποίησε τις Αρχές. Η αστυνομία το επόμενο πρωί εντόπισε τον 40χρονο να βγαίνει από το διαμέρισμα και τον συνέλαβε, ενώ στην έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν όπλα και προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Ο 20χρονος Ρουμάνος, ο οποίος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για σοβαρές παραβάσεις, έχει πλέον συλληφθεί, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.