Ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και απαγορεύουν απόπλου από τον Πειραιά και τη Ραφήνα για τις Κυκλάδες. Ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ και τοπικές ριπές που φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, δυσχεραίνουν τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, προκαλώντας την αναστολή αρκετών δρομολογίων προς τα νησιά.

Αναστολή δρομολογίων και απαγορευτικά απόπλου

Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι.

Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας.

Οδηγίες για επιβάτες

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, καλούνται να επικοινωνούν με τα τοπικά λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.