Σοβαρά προβλήματα και ακυρώσεις δρομολογίων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου βρίσκονται σε πλήρη ακινησία καθώς δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο.

Στον Πειραιά, η πλειονότητα των δρομολογίων εκτελείται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ωστόσο το Blue Star Paros παραμένει καθηλωμένο.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν την αναχώρησή τους.

«Δεμένα» τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο – Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τα έκτακτα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν με ένταση από 6 έως 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους και πρόσκαιρα αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Εξαιτίας των δυσμενών αυτών συνθηκών:

Από τη Ραφήνα δεν πραγματοποιείται κανένα ακτοπλοϊκό δρομολόγιο.

δεν πραγματοποιείται κανένα ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Από το Λαύριο η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στις προβλήτες, αναμένοντας υποχώρηση των φαινομένων.

Η εικόνα στον Πειραιά και η ακύρωση του Blue Star Paros

Όσον αφορά το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, η κατάσταση διαμορφώνεται διαφορετικά, καθώς τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με αποκλειστική ευθύνη των πλοιάρχων.

Ωστόσο, δεν έλειψαν οι ακυρώσεις, αφού το δρομολόγιο του Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οδηγίες προς τους επιβάτες

Λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών συνθηκών, οι λιμενικές αρχές συνιστούν στους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς τα νησιά να μην μεταβαίνουν στα λιμάνια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να επιβεβαιώνουν τις ώρες αναχώρησης και τυχόν τροποποιήσεις στα δρομολόγια.