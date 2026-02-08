Η Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται με τη σειρά της κοντά στην απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, μια προοπτική που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και σίγουρα θα προκαλέσει ακόμη περισσότερες όχι μόνο από τους ανήλικους χρήστες αλλά και από εταιρίες που επενδύουν στην διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.

Κυβερνητικοί κύκλοι επιβεβαιώνουν ότι το σχέδιο για την «ψηφιακή ενηλικίωση», κλειδώνει γύρω στα 15 χρόνια. Δηλαδή τα παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία θα αποκλείονται από τα κοινωνικά δίκτυα. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι χαρακτηριστικά όπως η τεχνική εφαρμογή, το νομικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα παραμένουν ανοικτά.

Το κυβερνητικό επιχείρημα περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη παραγωγής «αντισωμάτων» στις ψηφιακές εξαρτήσεις, με έμφαση στην προστασία της ψυχικής υγείας και της ασφάλειας των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επισημαίνει επίσης δύο πρόσφατες πρωτοβουλίες:

Τη δημιουργία του KidsWallet, της πρώτης επίσημης εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας με κρατική υποστήριξη.

Την ενημερωτική πλατφόρμα parco.gov.gr, που στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη των οικογενειών.

Αναφορές του Reuters έχουν σημειώσει ότι η Ελλάδα «είναι πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει επίσημα την απαγόρευση για κάτω των 15 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Αυστρία.

Ποιες άλλες χώρε κινούνται προς την απαγόρευση ή εξετάζουν παρόμοια μέτρα

Το εγχώριο εγχείρημα δεν είναι μοναδικό, αλλά αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου διεθνούς ρεύματος:

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που απαγόρευσε σε όλους τους ανήλικους κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν social media, με βαριά πρόστιμα για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται.

Η Μαλαισία: Ανακοίνωσε ότι από το 2026 θα απαγορεύεται η πρόσβαση στα social media για άτομα κάτω των 16 ετών.

Σε προχωρημένο στάδιο νομοθετικής εξέτασης/πρόθεσης είναι η Ισπανία η οποία προωθεί νόμο για απαγόρευση πρόσβασης στα social media για κάτω των 16 ετών, απαιτώντας παράλληλα αυστηρά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και καθιστώντας υπεύθυνους τεχνολογικούς διευθυντές για παράνομο περιεχόμενο.

Στη Γαλλία, η γαλλική Εθνοσυνέλευση έχει ήδη ψηφίσει μέτρα που ουσιαστικά θα απαγορεύσουν σε παιδιά κάτω των 15 ετών να χρησιμοποιούν social media, ενώ η πρόταση εξετάζεται τώρα στη Γερουσία.

Η Δανία προωθεί σχέδιο νόμου για απαγόρευση χρήσης social media σε κάτω των 15 ετών με δυνατότητα γονικής εξαίρεσης από τα 13. Στη Φινλανδία: Ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει υποστήριξη για απαγόρευση χρήσης στα κάτω των 15.

Στην Ιταλία το Κοινοβούλιο συζητά νομοθεσία που θα συνοδεύει περιορισμούς για κάτω των 15 ετών με εθνικό «ψηφιακό πορτοφόλι» για επαλήθευση ηλικίας.

Ποιες χώρες ακόμη σκέφτονται να αποκλείσουν την πρόσβαση

Στην Τσεχία Ο πρωθυπουργός της χώρας τάσσεται υπέρ απαγόρευσης για κάτω των 15 και η κυβέρνηση μελετά μια τέτοια ρύθμιση.

Η Βρετανία με τη σειρά της, εξετάζει στο πλαίσιο ευρύτερης αναθεώρησης πολιτικών, την πιθανότητα απαγορευτικών ρυθμίσεων, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί η ηλικία.

Η Γερμανία συζητά το ενδεχόμενο απαγόρευσης υπό προϋποθέσεις και αυστηρότερης εποπτείας των πλατφορμών.

Η Νορβηγία επίσης προτείνει αύξηση του ορίου ηλικίας και συζητά αυστηρότερους ψηφιακούς κανόνες για ανηλίκους.

Η Κίνα εφαρμόζει ήδη αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από παιδιά, με ποσοτικούς και χρονικούς περιορισμούς χρήσης (αν και δεν είναι “απαγόρευση” με το ίδιο μοντέλο των ηλικιακών ορίων που συζητιέται στην Ευρώπη).

Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για το αν πρέπει να τεθούν «ψηφιακά σύνορα» στους εφήβους και τις έφηβες, έχει ήδη εξελιχθεί σε παγκόσμια πολιτική τάση και όχι απλώς σε τεχνικό ζήτημα.

Κράτη και κυβερνήσεις πασχίζουν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και στην προστασία της νεότητας, με πολλαπλές παραλλαγές ηλικιακών ορίων και μηχανισμών επαλήθευσης που αναπτύσσονται σε πολλές ηπείρους.