Οι Ελληνικές Αρχές κήρυξαν την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, ανεπιθύμητο («non grata») τον Αλβανό δημοσιογράφο Artan Hoxha, απαγορεύοντάς του εφ’ όρου ζωής την είσοδο στο ελληνικό έδαφος.

Ο Hoxza επιχείρησε το πρωί της Κυριακής να ταξιδέψει στην Ελλάδα όταν σταμάτησε για τον τυπικό έλεγχο από την ελληνική συνοριακή αστυνομία στο σημείο διέλευσης της Κακαβιάς. Κατά τον έλεγχο διαβατηρίων ενημερώθηκε ότι δεν επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα, καθώς θεωρείται κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή για τις διεθνείς σχέσεις ενός ή περισσότερων κρατών-μελών της ΕΕ.

Αφού του κρατήθηκε το διαβατήριο, παρέμεινε περίπου μία ώρα στο αστυνομικό τμήμα, όπου λίγο μετά τις 10:30 το πρωί του γνωστοποιήθηκε επίσημα η απόφαση περί απαγόρευσης εισόδου για αόριστο χρονικό διάστημα. Στο διαβατήριό του, επάνω στη σφραγίδα της ελληνικής αστυνομίας, σημειώθηκε με σταυρό η απαγόρευση και του ζητήθηκε να αποχωρήσει άμεσα από την Ελλάδα.

Κατά καιρούς ο Hoxha επισκεπτόταν την Ελλάδα και έκανε προκλητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, κάνοντας λόγο για αλβανικά εδάφη. Στο προφίλ του υπάρχουν φωτογραφίες από την Ακρόπολη, αλλά και την προεδρική φρουρά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν η επίσκεψή του στην Κόνιτσα τον Ιανουάριο του 2024, όπου δημοσίευσε φωτογραφία να κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία με τον δικέφαλο αετό μπροστά στην Ελληνική σημαία.

Η επίμαχη φωτογραφία συνοδευόταν και από το παρακάτω κείμενο: «Αφού δεν υπήρχε πουθενά η κόκκινη αλβανική σημαία, πάνω από τη 150 ετών πέτρινη γέφυρα στον ποταμό Αώο, έβαλα μόνος μου τον δικέφαλο αετό».

Τον Νοέμβριο του 2024, με εντολή της Ειδικής Εισαγγελίας (SPAK), ο Hoxha είχε συλληφθεί και στη συνέχεια του επιβλήθηκε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με την κατηγορία για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Ο Hoxha, πέρα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι γνωστός και για τις έντονα ανθελληνικές του θέσεις. Σε κάθε αλβανική τηλεοπτική εκπομπή με αντικείμενο θέματα εναντίον της Ελλάδας ή της Ελληνικής Μειονότητας, ο ίδιος πάντα έδινε το παρόν και είχε μάλιστα και πρωταγωνιστικό ρόλο.