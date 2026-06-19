Στον απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στη Νικήτη, προχώρησε ο δήμος Σιθωνίας, καθώς μετά από βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό εκλύθηκαν λύματα.

Ο δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Μαλλίνης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι χθεσινές βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στον βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος λειτούργησε για πολλές ώρες με γεννήτρια. Έκανε λόγο για καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΕΔΔΗΕ στη δήλωση βλάβης και στις κλήσεις του δήμου και πρόσθεσε ότι θα δρομολογήσει την κατάθεση αγωγής.

Ο δήμος προχώρησε στην εκκένωση και απορρύπανση της παραλίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και θα περιμένει τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής.

Άρση της απαγόρευσης για το Ακρωτήρι Πευκοχωρίου

Εξάλλου, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής αίρεται η προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή Ακρωτήρι Πευκοχωρίου, όπου είχε σημειωθεί διαρροή λυμάτων μετά από θραύση αγωγού.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποκατάσταση της βλάβης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργαστηριακών ελέγχων, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαίωσαν ότι η ποιότητα των υδάτων βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων.