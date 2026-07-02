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Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας και Σιθωνίας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Συγκεκριμένα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.