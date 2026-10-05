Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 06:00 ώρα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της επόμενης ημέρας, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να φτάσει στην πρωτεύουσα την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι δρόμοι που απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις είναι οι εξής:

Ριζάρη

Πλουτάρχου

Κλεομένους

Μελίνας Μερκούρη

Κόνιαρη

Αναστασίου Τσόχα

Λεωφ. Βασ. Σοφίας

Καισαρείας

Μιχαλακοπούλου

Αλκμάνος

Ίωνος Δραγούμη

Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου

Ευφρονίου

Ριζάρη.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.