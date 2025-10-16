Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, η απαγόρευση πραγματοποίησης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων «Gather for Gaza» & «Stand with Palestine» με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας,» με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και από τις 17:00 της 16-10-2025, έως και τις 06:00 της 17-10-2025, κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή των συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Πηγή: ERT News