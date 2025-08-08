Προβλήματα δημιουργεί η ενίσχυση των βορείων ανέμων σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, καθώς οι Αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, με αποτέλεσμα χιλιάδες ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές στα λιμάνια της χώρας.

Δεδομένου ότι οι ριπές του ανέμου προβλέπεται να φτάσουν ακόμα και τα 100 χλμ./ώρα σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, λοιπόν, υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά για τα δρομολόγια των πλοίων, όμως κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό. Απαγορευτικό απόπλου υπάρχει και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο, αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, στο λιμάνι του Πειραιά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς πολλοί άνθρωποι πήγαν κανονικά στο λιμάνι, χωρίς να έχουν κάποια ενημέρωση ούτε από το Λιμενικό, ούτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ότι δεν θα φύγει κανένα πλοίο.

Πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών

Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός, λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι οποίοι έχουν σημάνει συναγερμό στην πολιτική προστασία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει λόγο για ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και στα ανατολικά, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 οκτώ και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, σήμερα θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη, να φτάνουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει για την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές, όπως αποτυπώνεται από τον σχετικό χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, στην κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται:

• Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4):

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

• Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

• Περιφέρεια Κρήτης

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

• Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Προειδοποίηση για πέντε περιοχές

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, δεν αποκλείει οι άνεμοι να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και να δημιουργηθούν «τοπικές θύελλες» σε:

– Κάβο Ντόρο

– Νότιο Ευβοϊκό

– Βόρειες Κυκλάδες

– Καρπάθιο Πέλαγος

– Δυτικά – Νότια της Κρήτης

«Καλό θα ήταν οι επίδοξοι ταξιδιώτες αύριο από τα λιμάνια: Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου για τις νησιωτικές περιοχές και από αυτές, να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία. Επίσης ασφαλίστε αντικείμενα (κεραίες, γλάστρες, τέντες κ.λπ.) για τυχόν ατυχήματα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόννησο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι με αυξομειώσεις θα διατηρηθούν μέχρι την παραμονή του Δεκαπεντάυγουστου», αναφέρει σχετικά.

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-08-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8, τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.