Μετ΄εμποδίων θα γίνει σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων, καθώς υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου έως τη 13:00 το μεσημέρι, λόγω ισχυρών ανέμων 8 μποφόρ.

Στο λιμάνι του Πειραιά, γίνονται επίσης ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με τον προορισμό και την πορεία των ισχυρών ανέμων.

Για τις παρακάτω ακτοπλοϊκές ή πορθμειακές γραμμές ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Συνιστάται στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτές τις γραμμές, να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές για να ελέγξουν την πραγματοποίηση αυτών των δρομολογίων.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου, όμως η ουσιαστική αλλαγή θα γίνει αύριο, Κυριακή.