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Μετ΄εμποδίων θα γίνει σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, η κορύφωση της εξόδου των εκδρομέων, καθώς υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου έως τη 13:00 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο λιμάνι του Πειραιά, γίνονται επίσης ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με τον προορισμό και την πορεία των ισχυρών ανέμων. Για τις παρακάτω ακτοπλοϊκές ή πορθμειακές γραμμές ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Συνιστάται στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτές τις γραμμές, να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές για να ελέγξουν την πραγματοποίηση αυτών των δρομολογίων.

Σημειώνεται πως οι ριπές των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται να ξεπεράσουν και τα 100 χιλιόμετρα/ώρα.

Ειδικότερα:

Στη Θράκη θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 έως 8 και μέχρι το απόγευμα τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ.

Στην Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ.

Live η πορεία των ανέμων:

Κολυδάς: «Πολύ ισχυρές ριπές, με μέγιστη τιμή τα 131 km/h στη Δυτική Κρήτη»

«Με το πρόσφατο τρέξιμο παραμένει δύσκολη ημέρα από πλευράς ανέμων, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σταδιακά νοτιότερα στο Αιγαίο. Τα νεότερα δεδομένα του ICON-EU δείχνουν πολύ ισχυρές ριπές, με ενδεικτικές μέγιστες τιμές 131 km/h στη Δυτική Κρήτη, 129 km/h στο Στενό Καφηρέα και 113 km/h στη Νότια Κρήτη», γράφει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Η ανάρτηση του στο Χ:

Με το πρόσφατο τρέξιμο παραμένει δύσκολη ημέρα από πλευράς ανέμων, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σταδιακά νοτιότερα στο Αιγαίο. Τα νεότερα δεδομένα του ICON-EU δείχνουν πολύ ισχυρές ριπές, με ενδεικτικές μέγιστες τιμές 131 km/h στη Δυτική Κρήτη, 129 km/h στο Στενό Καφηρέα και… pic.twitter.com/HWQG6ASeUV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 14, 2026

Αναλυτικά ο καιρός για σήμερα, Δεκαπενταύγουστο από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 και πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου, όμως η ουσιαστική αλλαγή θα γίνει αύριο, Κυριακή.