Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να οδηγούν στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά ακυρώνονται τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης, η οποία αναμένεται μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, διαφορετική είναι η κατάσταση για τα ταχύπλοα «δελφίνια», καθώς ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες συνεχίζουν κανονικά τις αναχωρήσεις, ενώ άλλες έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους.

Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν με ταχύπλοο θα πρέπει να επικοινωνούν εγκαίρως με την εταιρεία τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Την ίδια ώρα, ακυρώσεις πρωινών αναχωρήσεων καταγράφονται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές.

Όσον αφορά τις συνδέσεις με την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν ξεκινήσουν για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι αποφάσεις για την εκτέλεση των δρομολογίων θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την ένταση των ανέμων.

Τα ακυρωμένα δρομολόγια

MAGIC SEA FERRIES

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όλα τα δρομολόγια της Magic Sea Ferries με τα πλοία MAGIC 2 και MAGIC 3 στις 2 Οκτωβρίου 2026 θα ακυρωθούν.

SEAJETS

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώθηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια της Seajets στις 2 Οκτωβρίου:

Πειραιάς – Κατάπολα στις 07:40

Σαντορίνη – Κουφονήσια, Αμοργός στις 13:35

Φολέγανδρος – Κουφονήσια, Νάξος, Πάρος στις 12:25

Αμοργός – Νάξος, Πάρος, Μύκονος στις 15:00

Κουφονήσια – Νάξος, Πάρος, Μύκονος στις 15:35

FAST FERRIES

Το δρομολόγιο της Fast Ferries με το πλοίο DIONISIOS SOLOMOS δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 με το ίδιο πρόγραμμα, ενώ τα ίδια εισιτήρια θα παραμείνουν σε ισχύ.

Το δρομολόγιο της Fast Ferries με το πλοίο FAST FERRIES ANDROS ακυρώθηκε λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Fast Ferries ακύρωσε τα ακόλουθα τμήματα δρομολογίων του πλοίου THEOLOGOS P στις 2 Ιανουαρίου 2026:

Μύκονος – Τήνος

Μύκονος – Ραφήνα

Τήνος – Ραφήνα

Άνδρος – Ραφήνα

BLUE STAR

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δρομολόγια της Blue Star Ferries με τα πλοία NISSOS RODOS και ASTERION II δεν θα προσεγγίζουν τη Σέριφο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Πειραιάς – Ηράκλειο: αναχώρηση στις 21:00 και άφιξη στις 06:15.

Ηράκλειο – Πειραιάς: αναχώρηση στις 21:00 και άφιξη στις 06:15.

Το δρομολόγιο με το πλοίο ARTEMIS από το Λαύριο στις 07:00 προς Κέα – Κύθνο – Σύρο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σίκινο – Φολέγανδρο – Κίμωλο – Μήλο ακυρώθηκε κατόπιν της τελευταίας πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ALPHA LINES

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, όλα τα δρομολόγια της Alpha Lines από τον Πειραιά, καθώς και τα δρομολόγια επιστροφής τους, ακυρώνονται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Σαρωνικού.

GOLDEN STAR FERRIES

Όλα τα δρομολόγια της Golden Star Ferries με το πλοίο ANDROS KING έχουν ακυρωθεί λόγω απαγορευτικού απόπλου που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από τη Golden Star Ferries με το πλοίο ANDROS QUEEN έχουν ακυρωθεί: