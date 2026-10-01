Σε ισχύ από σήμερα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απαγορευτικό αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα αναμένεται νέα ενημέρωση, προκειμένου να γίνει γνωστό αν θα αρθεί το απαγορευτικό και με ποιον τρόπο θα διαμορφωθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά – Ποιες αλλαγές ισχύουν

Διαφορετική είναι η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια πλοίων προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συγκεκριμένα, κάποια δρομολόγια ταχύπλοων έχουν ακυρωθεί, ενώ τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.