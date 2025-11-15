Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνει ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 06:00 έως τις 22:00, λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα.

Η απαγόρευση ισχύει στις παρακάτω περιοχές:

Δήμος Αθηναίων:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης–Ψυχικού και Χαλανδρίου:

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς εκτιμάται ότι η διεξαγωγή συναθροίσεων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις παραπάνω περιοχές.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #απαγόρευση #δημόσιες συναθροίσεις #έκτακτα μέτρα #επίσκεψη #Πρόεδρος Ουκρανίας