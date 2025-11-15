Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνει ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 06:00 έως τις 22:00, λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα.

Η απαγόρευση ισχύει στις παρακάτω περιοχές:

Δήμος Αθηναίων:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης–Ψυχικού και Χαλανδρίου:

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς εκτιμάται ότι η διεξαγωγή συναθροίσεων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, καθώς και σημαντική διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις παραπάνω περιοχές.