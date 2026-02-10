Tην πλήρη απαλλαγή και των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των «Σπαρτιατών» εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε η κατηγορία της «εξαπάτησης του εκλογικού σώματος».

Η υπόθεση αφορούσε έντεκα πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος, έναν δικηγόρο και τον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, μετά από τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας, περί «Greek mafia πρακτικών»και καθοδήγησης από εξωγενείς παράγοντες.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση» των βουλευτών, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που να επηρέαζε τη λειτουργία ή τη δράση του κόμματος.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό», όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ενώ τόνισε πως «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες» από τον Ηλία Κασιδιάρη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δημόσια δήλωσή του περί «δικαίωσης» μέσω της εκλογικής επιτυχίας των Σπαρτιατών δεν συνιστά επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τη θεμελίωση της κατηγορίας.