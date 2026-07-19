Μια σοκαριστική ανακάλυψη περίμενε τους άνδρες της Πυροσβεστικής το βράδυ της Κυριακής (19/07) στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε επιβατικό αυτοκίνητο και σε ξερά χόρτα, εντοπίστηκε μία σορός, η ταυτότητα της οποίας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη. Το περιστατικό σημειώθηκε στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή Μαυραχώματα του Ωραιοκάστρου.

Η υπηρεσία έλαβε την ειδοποίηση για το συμβάν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο και γρήγορα επεκτάθηκε στη γύρω χαμηλή βλάστηση. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες βρήκαν το άψυχο σώμα του ατόμου, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του θύματος, ενώ το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής και η Αστυνομία διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.