Βίντεο/Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα το βράδυ της Παρασκευής, 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αγαμέμνονος και Ζερβού. Πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία όπως έγινε γνωστό κάηκε ολοσχερώς.

Εξαρχής, υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, ανασύρθηκαν δύο άνθρωποι απανθρακωμένοι, τους οποίους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο Σύρους, ενώ αναφέρουν πως προηγήθηκε έκρηξη, πιθανώς θερμαντικού σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγαμέμνονος, στο ύψος της Θησέως.