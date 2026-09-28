Μία υπόθεση που προκαλεί οργή και φέρεται να εκθέτει βαρύτατα τη διοίκηση της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», ενώπιον των αρμόδιων πανεπιστημιακών οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια επίσημη πολυσέλιδη αναφορά-καταγγελία προς τις Πρυτανικές Αρχές από Επίκουρο Καθηγητή της Οδοντιατρικής Σχολής με κινητικά προβλήματα. Το έγγραφο, το οποίο απευθύνεται προσωπικά στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ αλλά και στον Αντιπρύτανη, φέρνει στο φως βαρύτατες αιτιάσεις κατά του Διευθυντή της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του «Ευαγγελισμού».

Ο καταγγέλλων, ο οποίος υπηρετεί επί δεκαέξι έτη ως μέλος ΔΕΠ, και αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα, ύστερα από βαρύτατο τροχαίο ατύχημα, περιγράφει μια συστηματική σειρά ενεργειών που, όπως υποστηρίζει, συνιστούν αυθαίρετη διοικητική πράξη, παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας, προσβάλλοντας βάναυσα την ακαδημαϊκή του αξιοπρέπεια.

Ο καθηγητής με κινητικά προβλήματα της Οδοντιατρικής Σχολής περιγράφει σε πολυσέλιδη καταγγελία ένα καθεστώς προσβλητικής, πιεστικής και επιθετικής συμπεριφοράς που, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, υπέστη από τον συγκεκριμένο καθηγητή. Η καταγγελία περιλαμβάνει ακόμη και την απομάκρυνσή του από το ίδιο του το γραφείο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, δεν πρόκειται για μια απλή προσωπική διαφωνία μεταξύ πανεπιστημιακών. Πρόκειται για καταγγελλόμενη βάναυση προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός καθηγητή με αναπηρία, ο οποίος όφειλε να απολαμβάνει αυξημένη θεσμική προστασία και όχι να βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις, απαξίωση και αποκλεισμό.

Στον πυρήνα της καταγγελίας δεσπόζει η βίαιη απομάκρυνση του καθηγητή από τον εργασιακό του χώρο, στον οποίο στεγαζόταν για πολλά χρόνια. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο Χ.Π. με υποχρέωσε να εκκενώσω και να παραδώσω το γραφείο που μου είχε παραχωρηθεί από το έτος 2002, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτό νεοδιορισθείς συνάδελφος, χωρίς τη στήριξη κάποιου επίσημου διοικητικού εγγράφου».

Ο καταγγέλων, όπως επισημαίνει, εξαναγκάστηκε σε μεταφορά σε έναν χώρο μειωμένης επιφάνειας κατά το ήμισυ, ο οποίος ήταν, όπως λέει, «αντικειμενικά ακατάλληλος για τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες, που απορρέουν από την αναπηρία μου».

Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο καταγράφονται περιστατικά απαξιωτικής συμπεριφοράς, όπως η αυθαίρετη απομάκρυνση φωτογραφίας εκλιπόντος καθηγητή, ο σκόπιμος αποκλεισμός του από αναμνηστική φωτογραφία σε Πανελλήνιο Συνέδριο, αλλά και η άρνηση χορήγησης ολιγόωρης άδειας για να παραστεί στη σχολική βράβευση του παιδιού του.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι καταγγελίες που αφορούν στη διαδικασία ακαδημαϊκής εξέλιξης του καταγγέλλοντος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν και η διμελής εισηγητική επιτροπή κατέληξε σε θετικό πόρισμα, σημειώνοντας ότι ο υποψήφιος «ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος», ο καθηγητής που καταγγέλλεται, φέρεται να είχε απαιτήσει προγενέστερα την απόσυρση της υποψηφιότητας.

Κατά την τελική ψηφοφορία, ο καταγγελλόμενος καταψήφισε την εξέλιξη του συναδέλφου του, μεταβάλλοντας στάση χωρίς αιτιολογία. Το αποκορύφωμα της καταγγελλόμενης απαξίωσης σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο καταγγελλόμενος πρότεινε δημόσια τη συγκέντρωση μηνιαίου ποσού 50 ευρώ από τους διευθυντές των εργαστηρίων για την οικονομική ενίσχυση του καθηγητή με αναπηρία. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται από τον καταγγέλλοντα ως εξόχως προσβλητική, καθώς επιχείρησε να δημιουργήσει «την εικόνα ενός ζητιάνου, που ζητεί να του δίνουν ελεημοσύνη».

Ο φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμοδίων αρχών, από τις οποίες ζητείται η πλήρης κάθαρση και η απόδοση ακαδημαϊκής δικαιοσύνης.

Ερωτήματα όμως φέρεται να προκύπτουν και από τη στάση του Προέδρου της Οδοντιατρικής Σχολής.

Πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, αντί να προστατεύσει άμεσα τον καταγγέλλοντα, να διερευνήσει σε βάθος όσα συνέβαιναν και να διασφαλίσει την ισότιμη και αξιοπρεπή μεταχείρισή του, καταγγέλλεται ότι επέδειξε ανοχή και παρείχε ουσιαστική θεσμική κάλυψη στον καταγγελλόμενο καθηγητή. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ έχει ήδη διαβιβάσει την πολυσέλιδη καταγγελία στο αρμόδιο πανεπιστημιακό πειθαρχικό όργανο. Επομένως, η υπόθεση δεν μπορεί πλέον να κουκουλωθεί ούτε να παρουσιαστεί ως μία ασήμαντη εσωτερική αντιπαράθεση.

Σημειώνεται πως όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Χ.Π. παραπέμπεται ήδη, μετά το καταλογιστικό πόρισμα της ΕΔΕ, στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ιατρών της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Ο φάκελος γίνεται ολοένα βαρύτερος. Δύο ΕΔΕ με καταλογιστικές συνέπειες και μία πολυσέλιδη καταγγελία καθηγητή ΑμεΑ, η οποία έχει φτάσει στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Πανεπιστημίου.