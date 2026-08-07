Στην έκδοση διευκρινιστικής ανακοίνωσης προχώρησε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν περιστατικά βιασμών τουριστριών στη Ζάκυνθο.

Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. έρχεται σε συνέχεια της καταγγελίας του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος έκανε λόγο για οκτώ γυναίκες που προσήλθαν στο νοσοκομείο αναφέροντας σεξουαλική κακοποίηση, την ώρα που το Νοσηλευτικό ‘Ιδρυμα δέχεται τεράστια πίεση στα Επείγοντα.

Τι απαντά η Αστυνομία για τις καταγγελίες βιασμών

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών βιασμού τουριστριών στο νησί, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τον Μάιο 2026 έως και τις 6 Αυγούστου 2026, έχουν καταγγελθεί επίσημα στις αρμόδιες υπηρεσίες 3 περιστατικά βιασμού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για τις υποθέσεις αυτές ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές Αρχές, και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη διερεύνηση κάθε αναφοράς και στην προστασία των θυμάτων, καλώντας την κοινή γνώμη να ενημερώνεται αποκλειστικά από τα επίσημα στοιχεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε περιστατικά βιασμών σε βάρος αλλοδαπών τουριστριών στο νησί της Ζακύνθου, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2026 έως και την 6 Αυγούστου 2026, έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια Υπηρεσία μας τρία περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές Αρχές και έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης, με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία».

Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ: «Οκτώ γυναίκες ανέφεραν βιασμό»

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου, που έχει προηγηθεί, ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Όπως υποστήριξε ο κ. Γιαννάκος, από τις 15 Ιουνίου, 8 τουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο ζητώντας φροντίδα και αναφέροντας ότι υπέστησαν βιασμό, με τα περισσότερα συμβάντα να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο αριθμός αυτός είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με πέρυσι που είχαν καταγραφεί περίπου δύο περιστατικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι αν και οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία και διενεργήθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις από γυναικολόγους με εντολή Εισαγγελέα, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς τα θύματα δεν προχώρησαν σε επίσημη επώνυμη καταγγελία ή μήνυση.

Ειδική αναφορά έκανε σε Ιταλίδα τουρίστρια που χρειάστηκε εξειδικευμένη νοσηλεία για τα τραύματά της, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση μέθης νεαρών γυναικών.

Στα όριά του το Νοσοκομείο Ζακύνθου – 200 περιστατικά την ημέρα στα Επείγοντα

Πέρα από τα περιστατικά σεξουαλικής βίας, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποτύπωσε τη δραματική πίεση που δέχεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου.

Ανέφερε ότι περισσότεροι από 200 ασθενείς φτάνουν καθημερινά στα Επείγοντα, το 80% των ασθενών είναι αλλοδαποί τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά με τα κύρια συμπτώματα να είναι οξεία μέθη ή δηλητηριάσεις από αλκοόλ, τραυματισμοί από τροχαία με τετράτροχες «γουρούνες» και λοιπά ατυχήματα της θερινής σεζόν.

Ο κ. Γιαννάκος συνέκρινε την επιβάρυνση του Νοσοκομείου Ζακύνθου με εκείνη των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, τονίζοντας ότι ενώ τα νοσοκομεία της Αθήνας εφημερεύουν κάθε τέσσερις ημέρες, το νησιωτικό νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά, με το προσωπικό να βρίσκεται σε καθεστώς ολικής εργασιακής εξουθένωσης.