Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία απέστειλε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις χθεσινές προκλητικές ανακοινώσεις της Άγκυρας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η Αθήνα απέρριψε κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί αμφισβήτησης του καθεστώτος των νησιών στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για «εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις» που στερούνται οποιουδήποτε νόμιμου ερείσματος, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική κυριαρχία καθορίζεται σαφώς από το Διεθνές Δίκαιο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ως «σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών».

Δεύτερη τουρκική πρόκληση μέσα σε 12 ημέρες

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις ίδιες ανυπόστατες αιτιάσεις για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί ανάλογη τουρκική αντίδραση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Η τακτική αυτή, σύμφωνα με την Αθήνα, καταδεικνύει την εμμονή της τουρκικής πλευράς σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες βρίσκονται στον αέρα και δεν διαθέτουν κανένα νόμιμο έρεισμα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

«Ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας – Μία και μοναδική η διαφορά»

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι τα όρια της ελληνικής επικράτειας είναι αδιαμφισβήτητα:

«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση».

Παράλληλα, η Αθήνα υπενθυμίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον διάλογο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, η οποία είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), αποκλειστικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει:

«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».