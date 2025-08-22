Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη η αναγνώστριά μας Α.Γ. κάτοικος Πετρούπολης, άτομο με ποσοστό αναπηρίας 93%, με επίσημη πιστοποίηση από ΚΕΠΑ. Η γυναίκα επισημαίνει πως απευθύνθηκε στη «Ζούγκλα» προκειμένου να καταγγείλει σοβαρές αυθαιρεσίες και παρατυπίες που αντιμετώπισε στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η αρμόδια υπάλληλος στην οποία απευθύνθηκε, απαίτησε να περάσει εκ νέου Ιατρική Επιτροπή μέσω ΗΝΙΟΧΟΥ, παρά το γεγονός ότι η πιστοποίηση ΚΕΠΑ καλύπτει πλήρως τα δικαιώματά της, προκειμένου να εκδοθεί μπλε κάρτα στάθμευσης. Γράφει συγκεκριμένα:

«Μου είπε επίσης ότι, επειδή οδηγεί και άλλος το αυτοκίνητο (ο σύζυγός μου εν προκειμένω), θα χρειάζονταν φωτογραφίες και άλλα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπορέσει να το οδηγεί και ο ίδιος. Αυτό αποτελεί απαίτηση που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για την μπλε κάρτα ΑμεΑ, η οποία ταυτοποιεί το όχημα και όχι τον οδηγό.

Όταν ρώτησα ποιος είναι ο φορέας στον οποίο ανήκει ο ΗΝΙΟΧΟΣ, και την ρώτησα να μου πει, πού ανήκει στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Μεταφορών, και τι είναι αυτός ο φορέας, τέλος πάντων, για να έχω μία σαφή εικόνα, η Προϊσταμένη αρνιόταν να μου απαντήσει και κατέφευγε μόνο με υπεκφυγές.

Της είπα ότι «εντάξει, αφήστε τη διαδικασία της μπλε κάρτας, δεν την προχωράω». Είχα μάλιστα πληρώσει τα παράβολα και τα είχα μαζί μου, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την όποια διαδικασία. Ωστόσο, έφυγε από το γραφείο της και ζήτησα από την υπάλληλο που είχε αναλάβει να με εξυπηρετήσει μόνο με την αντικατάσταση του διπλώματος, γιατί είχε φθορά. Και η υπάλληλος αρνήθηκε να με εξυπηρετήσει, λέγοντας…: «Τώρα, σε είδε. Δεν μπορώ να το προχωρήσω !», εκτελώντας προφανώς εντολή ή επειδή φοβόταν να ενεργήσει διαφορετικά.

Το όνομα της αρμόδιας υπαλλήλου η οποία προφανώς κατέχει θέση ευθύνης σε αυτήν την Υπηρεσία, δεν είναι γνωστό σε μένα. Από πληροφορίες όμως που έχω συλλέξει, η υπάλληλος αυτή φαίνεται ότι καταχράται την εξουσία της, με συνεχείς καταγγελίες και αλλαγή προσωπικού ανά 6 μήνες, για να διατηρεί τον έλεγχο εντός της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Όταν απευθύνθηκα στο Υπουργείο Μεταφορών Πειραιά, η διαδικασία ολοκληρώθηκε κανονικά και χωρίς εμπόδια, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις στο Περιστέρι ήταν αυθαίρετες.

Σκοπός μου είναι να δοθεί δημοσιότητα στα γεγονότα, ώστε να διερευνηθεί η συμπεριφορά της Υπηρεσίας και να προστατευτούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ».

Για να είναι πληρέστερη η περιγραφή του περιστατικού, το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ, αποτελεί το μοναδικό πρότυπο Κρατικό κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (ορθοπεδικά-νευρολογικά).

Απευθύνεται σε υποψήφιους οδηγούς που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και πρόκειται να βγάλουν πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης, και σε οδηγούς που κατέχουν ήδη δίπλωμα οδήγησης και κατά τη διάρκεια της ζωής τους απέκτησαν κινητικά προβλήματα.

ΣΣ : Τα στοιχεία της καταγγέλλουσας καθώς και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση αυτή, είναι στη διάθεση της Ζούγκλας.