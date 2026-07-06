Την ώρα που ο ιδιοκτήτης τεσσάρων φαρμακείων και μιας πολυτελούς λευκής Maserati –ο υποψήφιος βουλευτής στην Β’ Πειραιώς με το ΠΑΣΟΚ, Σόλων Κατσίβελας- θα περνά την πόρτα των δικαστηρίων Πειραιά, για να απολογηθεί στον ανακριτή για τα ναρκωτικά σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του χωρίς να μπορούν να δικαιολογηθούν, ένας από τους βασικούς του συνεργούς θα “κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα” καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του στην απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ ύψους 400 χιλιάδων ευρώ.

Ο λόγος για τον ψυχίατρο με τα αρχικά Κ.Κ. που εργάζεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 55χρονος, σύμφωνα με την έρευνα της Οικονομικής αστυνομίας, φαίνεται ότι ήταν ένα πρόσωπο που έβρισκε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, κυρίως ηλικιωμένων και Ρομά, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Το φάρμακο δηλωνόταν στα συγκεκριμένα ΑΜΚΑ, εκτελούσαν την συνταγή σε ένα από τα φαρμακεία του ηγετικού στελέχους, έβαζαν στην τσέπη την νόμιμη αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια το ξαναπουλούσαν για επιπλέον κέρδος. “Ο ψυχίατρος εργαζόταν για καιρό σε δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή του Πειραιά και σχεδόν απέναντι ήταν ένα από τα τέσσερα φαρμακεία του ηγετικού στελέχους. Όταν μετακινήθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, και πάλι ο φαρμακοποιός είχε επιχείρηση σε απόσταση αναπνοής” περιγράφει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Παρόμοια ήταν και η σχέση γυναίκας παθολόγου – γενικού ιατρού με τα αρχικά Α.Β. η οποία εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο του Πειραιά. “Θεωρούμε δεδομένο ότι οι δύο γιατροί είχαν οικονομικό όφελος από την συνεργασία τους με τον φαρμακοποιό. Ωστόσο κατά την διάρκεια της έρευνας μας δεν καταφέραμε να βρούμε πόσο ήταν το οικονομικό αντίτιμο. Γι αυτό το λόγο, κατασχέσαμε κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές ώστε να ερευνήσουμε αν υπάρχει κάτι καταγεγραμμένο σε συνομιλίες ή μηνύματα” περιγράφει αστυνομικός που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση.

Την πόρτα του ανακριτή Πειραιά αναμένεται να περάσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω ψευδούς συνταγογράφησης και εικονικής εκτέλεσης συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Φ., κατά την οποία συνελήφθη το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -9- άτομα (ψυχίατρος, οικογενειακή ιατρός δημόσιων νοσοκομείων καθώς και ιδιοκτήτες/διαχειριστές φαρμακείων).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από την πολύμηνη έρευνα, που ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του 2026, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε ψευδείς συνταγογραφήσεις χρησιμοποιώντας Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η δράση τους. Στη συνέχεια, εκτελούσαν εικονικά τις συνταγές πλαστογραφώντας τις υπογραφές των δικαιούχων, ώστε να λαμβάνουν τις ανάλογες αποζημιώσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά και να εμπορεύονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω των φαρμακείων, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων, καθώς και -2- ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διευκόλυνση και υλοποίηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπερβαίνει τις -405.000 ευρώ-, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί -5.429- ψευδώς εκδοθείσες συνταγές.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-240- συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

-1.200- ευρώ,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων κλπ.),

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο και

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.»